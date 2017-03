Hai thí sinh ở Nghệ An bị ngất xỉu trong phòng thi

Ngay lập tức, em Phượng được sơ cứu tại điểm thi rồi được chuyển lên BV Đa khoa huyện Anh Sơn cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, sau khi được cấp cứu, em Phượng đã tỉnh nhưng sức khỏe vẫn còn yếu nên không thể dự thi môn Ngoại ngữ. Nhiều người nhận định do thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng không ít đến sức khỏe các sĩ tử.



Kết thúc thi môn Toán, trời nắng chang chang ở TP Vinh.Ảnh: Đắc Lam

Trong buổi thi chiều, tại điểm thi Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam (TP Vinh, Nghệ An), một thí sinh khác cũng bị sốt cao rồi ngất xỉu. Sau khi được BS túc trực tại điểm thi chăm sóc, thí sinh nữ này đã hồi phục sức khỏe và tiếp tục làm bài thi.

Nhiều phụ huynh ngồi trú im dưới tán cây trước cổng Trường ĐH Vinh (Nghệ An) hồi hộp chờ con làm bài thi. Ảnh: Đắc Lam

GS-TS Đinh Xuân Khoa, Chủ tịch Hội đồng coi thi Cụm thi số 26 (cụm thi Vinh), cho biết: “Kết thúc ngày thi đầu tiên, Cụm thi Vinh diễn ra an toàn nghiêm túc, không có giám thị hay thí sinh nào bị kỷ luật. Vào buổi sáng môn Toán có 98,5% thí sinh đến dự thi, buổi chiều môn tiếng Anh có 99,4%. Ngày thi đầu tiên diễn ra trong thời tiết nắng nóng cao điểm. Do được chuẩn bị từ trước nên cụm thi không xảy ra tình trạng mất điện trong lúc các thí sinh làm bài thi”.

Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết ngày thi đầu tiên tại các điểm thi do Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức có 32 thí sinh không đến tham gia thi, không có giám thị và thí sinh bị kỷ luật.