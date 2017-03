Hàng chục thí sinh bị đình chỉ thi môn Văn

Cụm thi tỉnh Gia Lai do Trường ĐH Nông lâm TP.HCM chủ trì và cụm thi Trường ĐH Bạc Liêu là hai cụm thi có số thí sinh bị đình chỉ thi nhiều nhất, mỗi cụm thi có bảy thí sinh bị đình chỉ, do mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi.

Kế đến cụm thi do Trường ĐH Nha Trang chủ trì có sáu thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi.

Riêng các cụm thi do Sở GD-ĐT An Giang chủ trì, cụm thi Trường ĐH Tây Nguyên, cụm thi do Sở GD-ĐT Bình Phước chủ trì, cụm thi do Trường ĐH Quy Nhơn chủ trì mỗi cụm thi có hai thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi.

Tại TP.HCM, điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, quận 4, TP.HCM thuộc cụm thi Trường ĐH Sài Gòncó bốn thí sinh bị đình chỉ do sử dụng tài liệu.

Tại cụm thi Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM có hai thí sinh bị cảnh cáo do trao đổi trong giờ làm bài thi và một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Cụm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có hai thí sinh bị đình chỉ do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi. Cụm thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có một thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu.