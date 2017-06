Hơn 860.000 thí sinh bắt đầu môn thi đầu tiên

Em thi sinh được đội tiếp sức mùa thi hỗ trợ quay về nhà lấy giấy tờ thi. Ảnh: HD



Trong khi đó, một thí sinh khác cũng bỏ quên giấy tờ, may người nhà mang đến kịp. Ảnh: H. Dương

Tại Hà Nội, thời tiết buổi thi sáng nay khá thuận tiện cho các thí sinh. Ghi nhận, tại điểm thi của trường THPT Việt Đức (Hà Nội), ngay từ sáng sớm các thí sinh, phụ huynh đã tới rất đông, nhiều thí sinh ăn vội bữa ăn sáng trong khuân viên trường.

Có mặt tại đây, em Nguyễn Xuân Sơn – THPT Trần Phú cho biết em chưa tự tin lắm với môn Ngữ Văn, bởi em chỉ để tâm vào môn Ngoại ngữ. Tuy nhiên, Sơn vẫn tự tin mình được 6 điểm trở lên.

Còn em Nguyễn Hường My lại khá tự tin với môn thi này “em dự một là vào bài ‘Đất Nước’ hoặc bài ‘Sóng’ bởi em đã ôn khá kỹ hai bài này. Bên cạnh đó em đã chuẩn bị khá kỹ càng cho tất cả các bài văn, bài thơ khác trong chương trình sách giáo khoa do vậy em tự tin mình được từ 7,5 đến 8 điểm với môn thi này. Ngoài ra, My cũng cho hay em xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân.



Tranh thủ vừa đi vừa ... ôn thi. Ảnh: P. HÙNG



Vừa ăn sáng vừa ôn bài! Ảnh: PH



Nhưng cũng có nhiểu thí sinh rất thoải mái, tập trung trò chuyện, trao đổi trước giờ thi. Ảnh: PH







Trong pho2ngthi, các giám thị tất bật ghi số báo danh. Ảnh: PH



Thí sinh đã được gọi vào phòng thi. Ảnh: PH