Hơn 887.000 thí sinh đã sẵn sàng vào cuộc

Trước đó, sáng 30-6, các thí sinh đã có mặt tại các cụm thi để hoàn thành thủ tục, sửa chữa những thông tin nhầm lẫn lần cuối cùng trước ngày thi. Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, thí sinh đến làm thủ tục tại các điểm thi khá đông. Phần thủ tục diễn ra nhanh gọn, các sai sót nhanh chóng được cán bộ coi thi ghi nhận, điều chỉnh, không khí trường thi trật tự, an toàn. Chưa ghi nhận, tình hình giao thông ùn tắc tại các điểm thi, đồng thời điện, nước được cung cấp ổn định ở tất cả hội đồng thi.

Tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục hơn 96%

TS Phạm Tấn Hạ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, đánh giá năm nay số thí sinh phải điều chỉnh do sai sót không nhiều. Tính đến 11 giờ trưa chỉ có gần 100 thí sinh điều chỉnh sai sót. Ông Hạ lưu ý thí sinh cần ghi nhớ phòng thi của mình vì phòng thi không cố định trong suốt các môn thi. Tổng hợp nhanh của Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM, từ năm cụm thi trên địa bàn TP cho thấy số thí sinh đến làm thủ tục đạt 96%.

Tại các điểm thi do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chủ trì, mặc dù bên ngoài trời mưa lớn nhưng đa số thí sinh và phụ huynh vẫn đội mưa tới đúng giờ, có mặt tại các phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi, đồng thời rà soát tất cả thông tin trong thẻ dự thi. Bà Dương Giáng Thiên Hương, Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp ĐH Sư phạm Hà Nội, cho biết tính đến thời điểm 11 giờ 40 sáng, tại cụm thi ĐH Sư phạm Hà Nội có tổng số 11.437 thí sinh đăng ký dự thi, năm điểm thi trong trường và 12 điểm ngoài trường. Tuy nhiên, vắng mặt 199/11.437 em, về cơ bản tại các điểm thi không có gì phát sinh bất thường.

Trong sáng cùng ngày, tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã đến các phòng thi để kiểm tra, theo dõi quá trình làm thủ tục thi. “Các cụm thi, điểm thi cần lưu ý tính minh bạch, công bằng. Vì vậy, công tác an ninh trong kỳ thi phải được đặc biệt quan tâm. Các hội đồng thi phải chú ý tới trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của giám thị. Năm nay, các cụm thi do các trường đại học chủ trì được tổ chức ở tất cả địa phương. Vì vậy, một số điểm thi lần đầu tiên tổ chức. Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra phải báo cáo ngay về ban chỉ đạo thi để xử lý” - ông Ga phát biểu.





Cán bộ coi thi phát giấy dự thi và hướng dẫn cho thí sinh chỉnh sửa thông tin tại phòng thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sáng 30-6. Ảnh: HTD

Chưa thi đã… đậu tốt nghiệp

Đáng lưu ý, cụm thi tại Bình Thuận do Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chủ trì, thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nguyên (Trường THPT Phan Bội Châu, Bình Thuận) thi tại điểm thi số 4, Trường THPT Phan Thiết, bị viêm ruột thừa cấp đã mổ ngay sáng 30-6. Theo quy chế, em Nguyên được đặc cách tốt nghiệp THPT.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng sáng 30-6 cũng cho biết vừa nhận được thông tin về trường hợp người nhà của một thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi Đà Nẵng đến báo em này bị ngộ độc thực phẩm và xin được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Sở GD&ĐT đã hướng dẫn người nhà thí sinh này trước buổi thi môn đầu tiên vào hôm nay (1-7) phải đến hội đồng thi để xác nhận tình hình sức khỏe có đảm bảo để dự thi hay không.

Hai cụm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại TP.HCM và Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM chủ trì cụm thi tại Gia Lai mỗi trường có một thí sinh bị gãy tay. Theo đó, hội đồng thi có phương án hỗ trợ, cử người viết thay và có giám sát kỹ lưỡng…

Tại điểm thi ĐH Kinh tế Quốc dân, cụm thi ĐH Bách khoa Hà Nội, một thí sinh bị mất toàn bộ giấy tờ bao gồm thẻ dự thi, chứng minh nhân dân. Thí sinh tên Đỗ Văn Hảo, sinh năm 1995, công tác tại E31-K20 (Công an Hà Nội). Nam sinh này đã phải làm giấy cam kết với hội đồng thi. Trong các ngày tiếp theo, Hảo phải có giấy tờ của đơn vị, đồng thời có sự theo dõi chặt chẽ của hội đồng thi như người đi kèm, chụp ảnh trước và sau khi thi.

Tại Đồng Nai, sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra Bộ GD&ĐT do TS Hà Hữu Phúc, Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ tại TP.HCM, làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại cụm thi Đồng Nai. Có hai cụm thi, gồm cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì để xét tốt nghiệp và cụm thi do Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chủ trì để xét tuyển đại học. Cụm thi Đồng Nai có số thí sinh dự thi đông thứ hai khu vực Nam Bộ (sau TP.HCM) với tổng số khoảng 25.000 thí sinh dự thi. Cụm thi do Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chủ trì báo cáo thiếu 13 cán bộ coi thi do bị ốm đau đột xuất và nguyên nhân khác, không thể làm công tác coi thi sáng 1-7. Theo đó, ông Phúc yêu cầu hội đồng thi làm văn bản đề xuất Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai huy động giáo viên để bổ sung và tập huấn đầy đủ để phục vụ công tác coi thi.