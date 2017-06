Kết thúc ngày thi thứ 2: Hai cán bộ coi thi vi phạm

Theo Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2017, ngày thi thứ 2 các thí sinh dự thi môn tổ hợp KHTN và môn ngoại ngữ.

Có 12 thí bị đình chỉ thi trong đó có một trường hợp ở Quảng Nam sử dụng máy tính có tính năng như điện thoại và một trường hợp ở TP.HCM mang đồng hồ thông minh vào phòng thi.

Đặc biệt, ở ngày thi thứ hai, có hai cán bộ coi thi vi phạm kỷ luật.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD - ĐT TP.HCM, hai cán bộ tại điểm thi trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TP.HCM phải viết tường trình và làm kiểm điểm vì để TS mang đề thi ra ngoài.

Đánh giá chung tình hình ngày thi thứ 2, trên phạm vi toàn quốc, thời tiết nhìn chung tương đối thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh so với những năm trước đây. Một số địa phương có xảy ra mưa lớn nhưng do có sự chuẩn bị từ trước, có phương án dự phòng nên các thí sinh vẫn kịp đến dự thi; công tác tổ chức thi ở tất các điểm thi diễn ra an toàn. Tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ùn tắc.