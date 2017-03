Khối trường công an: Thí sinh điểm cao mới hy vọng

“Theo thông tin ban đầu từ các ban tuyển sinh địa phương và phổ điểm các môn thi của Bộ GD&ĐT công bố, dự báo mức điểm phổ biến thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường khối công an năm nay cao hơn so với năm 2014 là 1-1,5 điểm ở các khối A, A1, C. Riêng điểm khối D1 có xu hướng giảm so với năm 2014 0,5-1 điểm” - Thiếu tướng-PGS-TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an), cho biết tại buổi giao lưu trực tuyến Cơ hội nào cho thí sinh tham gia xét tuyển vào các trường công an nhân nhân năm 2015 ngày 4-8.

Không được rút hồ sơ sau ngày 10-8

Theo ông Giám, năm nay số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường công an gần 93.000 thí sinh, tăng gần 10.000 thí sinh so với năm 2014.

Tuyển sinh vào các trường công an có những quy định riêng khác với tuyển sinh dân sự, khi thí sinh được xét tuyển vào các trường công an là được biên chế vào ngành công an nhân dân.

Thí sinh phải qua sơ tuyển, sau khi có kết quả điểm thi THPT phải nộp giấy báo điểm về công an các quận, huyện (nơi đăng ký sơ tuyển) và nhận phiếu điều chỉnh thông tin (nếu có). Thí sinh không được chỉnh sửa khối, ngành, trường CĐ, trung cấp đã đăng ký xét tuyển.

Khi đã suy nghĩ chắc chắn thì nộp giấy báo điểm về công an quận, huyện trước ngày 10-8. “Chúng tôi sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp. Đối với các địa phương thì có điểm ưu tiên khu vực. Sau ngày 10-8, thí sinh không được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển” - ông Giám nói.

Đối với các thí sinh xét tuyển vào các trường ĐH công an không trúng tuyển, nếu đã đăng ký xét tuyển vào các trường CĐ, trung cấp công an thì các trường ĐH sẽ chuyển điểm của thí sinh cho các trường CĐ, trung cấp để xét tuyển theo quy định.

Thí sinh tìm hiểu thông tin vào các trường khối công an. Ảnh: H.HÀ

Không cập nhật dữ liệu điểm ba ngày/lần

Thiếu tướng-PGS-TS Phí Đức Tuấn, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, cho biết theo quy định của Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân tiếp nhận tất cả hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh từ công an các địa phương, không nhận trực tiếp từ thí sinh nên không có thông tin để cập nhật ba ngày/lần.

“Hiện nay, học viện chưa nhận được bất kỳ giấy chứng nhận kết quả thi nào từ công an các đơn vị địa phương nên chưa thể dự kiến được điểm chuẩn” - ông Tuấn cũng cho biết.

Theo ông Tuấn, năm 2015 số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào học viện tăng gấp rưỡi so với năm 2014 và kết quả thi THPT nhìn chung cao hơn năm 2014. Vì vậy, các thí sinh cần cân nhắc, tính toán so sánh với điểm trúng tuyển các năm trước để có quyết định phù hợp.

Thiếu tướng-GS-TS Nguyễn Huy Thuật, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, cho biết vào thời điểm này trả lời chính xác điểm chuẩn vào trường năm nay bao nhiêu là rất khó do hiện các trường công an chưa có được số liệu thí sinh đăng ký xét tuyển chính thức. Con số 33.000 thí sinh đăng ký vào trường chỉ là số lượng thí sinh đăng ký dự thi và qua sơ tuyển, còn có đăng ký xét tuyển hay không hoặc có đạt được điểm sàn từ 15 điểm trở lên hay không thì chưa rõ. “Điểm của thí sinh cao hơn điểm chuẩn năm 2014 thì có cơ hội cao, thí sinh nên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển” - ông Thuật tư vấn.

Theo ông Thuật, ngày 30-8, học viện mới công bố điểm trúng tuyển.

“Hiện nay các trường công an đang nhập dữ liệu điểm và thống nhất đến ngày 15-8 mới hết thời điểm nhập dữ liệu. Sau đó mới căn cứ điểm thực tế, chỉ tiêu, mới có phương án điểm chuẩn” - ông Giám nhấn mạnh.