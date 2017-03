Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, thuận lợi

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết kiểm tra một số cụm, điểm thi tại Hà Nội và báo cáo nhanh của các địa phương cho thấy công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay chu đáo. Qua môn thi đầu tiên, các cán bộ làm công tác thi thực hiện tốt nhiệm vụ, tâm trạng TS tự tin làm bài, các bậc phụ huynh đều tỏ ra tin tưởng, tâm trạng nhẹ nhàng. Phần lớn phụ huynh cho biết đều sáng đi tối về hoặc đi về ngay sau khi kết thúc môn thi mà không phải thuê trọ vất vả. Đây là kết quả việc phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và các địa phương để tổ chức các cụm thi ở ngay các địa phương, thuận lợi cho TS và phụ huynh.

Tại cụm thi TP.HCM, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Bùi Văn Ga dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại cụm thi do Trường ĐH KHXH&NV và Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) chủ trì.





Thí sinh vừa thi xong môn toán tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Ảnh: P.ANH

Theo báo cáo nhanh của các trường, có hai TS bị sai sót về môn thi do đăng ký môn này nhưng kết quả nhập liệu chuyển sang môn khác, sáu TS điều chỉnh thi môn ngoại ngữ do đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được miễn thi môn thi này. Một TS bị động kinh, trường đã liên hệ các cơ sở y tế sẵn sàng hỗ trợ TS này khi sức khỏe không tốt. Đáng lưu ý, có hai TS bị tai nạn, trong đó một TS bị gãy tay không viết được, theo đó TS này được đưa vào phòng dự bị, bố trí hai giám thị, máy ghi âm để TS đọc, có người hỗ trợ viết lại. TS còn lại bị té gãy ngón chân vẫn cố gắng làm bài thi.

Theo báo cáo, tại cụm thi Vinh (TP Vinh, Nghệ An) có 21.024 TS đăng ký dự thi môn toán nhưng có tới 137 TS (0,65%) vắng mặt, bỏ thi không rõ lý do. Ở cụm thi địa phương các huyện ở Nghệ An có 12.000 TS đăng ký dự thi nhưng có 48 TS vắng thi môn toán.

Tại cụm thi do Trường ĐH Cần Thơ tổ chức, sáng nay có 104 em vắng thi. Như vậy, cả hai cụm thi tại Cần Thơ vắng 132 em. Buổi chiều vắng 67 em.