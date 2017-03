Lựa chọn nào sau kỳ thi quốc gia?

Các trường phải công bố đề án tuyển sinh riêng Theo quy định, trước ngày 15-10, các ĐH-CĐ phải công bố phương án tuyển sinh riêng của năm 2015. Ngày 3-10, Bộ GD&ĐTchính thức công bố đề án tuyển sinh riêng để xin ý kiến người dân của ba trường ĐH gồm: Trường ĐH Trưng Vương, Trường ĐH Nguyễn Trãi, Trường ĐH Đông Đô. Trao đổi với báo chí, những người có trách nhiệm của các trường hàng đầu đã thông tin cơ bản phương án tuyển sinh riêng nhưng chưa được công bố chính thức. Đáng chú ý: Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội - ông Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ trình Bộ GD&ĐT phương án thi chung với bài thi đánh giá năng lực; sẽ kiến nghị Bộ cho phép một nhóm trường tự thỏa thuận dùng chung kết quả để xét tuyển, đồng thời cho phép một số sở GD&ĐT dùng bài thi này để xét tốt nghiệp THPT. Kỳ thi này sẽ được tổ chức hai lần/năm, vào tháng 4 và tháng 8-2015. Tại ĐH Quốc gia TP.HCM, đề án tuyển sinh riêng từ năm 2015 sẽ căn cứ vào năm yếu tố gồm: Kết quả kỳ thi THPT quốc gia; điểm trung bình năm học kỳ THPT; điểm môn tự chọn; điểm hoạt động xã hội, kỳ thi khoa học kỹ thuật và văn hóa thể thao… cấp tỉnh, thành trở lên; điểm ưu tiên theo quy chế. PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH này, cho biết: “ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh các trường THPT chuyên tốp đầu trong phạm vi cả nước”. ĐH Luật TP.HCM: TS Trần Phú Vinh - Phó Trưởng phòng Đào tạo cho biết nhiều khả năng sẽ chọn phương án xét tuyển khi các thí sinh đã có điểm thi kỳ thi quốc gia trên các tiêu chí: Tiêu chí 1 là tổng điểm trung bình của ba môn thuộc khối xét tuyển ở sáu học kỳ THPT, có nhân hệ số hai đối với môn toán (khối A), Anh văn (khối A1), sử (khối C), Anh văn (khối D1), Pháp văn (khối D3) và Nhật văn (khối D6). Tiêu chí 2 là xét tổng điểm trung bình của ba môn thi của kỳ thi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức có nhân hệ số hai đối với môn toán (khối A), Anh văn (khối A1 và khối D1), Pháp văn (khối D3), Nhật văn (khối D6) và sử (khối C). Trong đó, tiêu chí 1 chiếm tỉ trọng 30% và tiêu chí 2 chiếm tỉ trọng 70% trong quá trình xét tuyển… Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: PGS-TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng cho biết đề án tuyển sinh riêng năm 2015 đề xuất nhiều điểm khác biệt. Học sinh các trường chuyên có kết quả học tập đạt từ 7 điểm trở lên đề nghị được tuyển thẳng. Tuyển sinh trên cơ sở ba môn toán, ngữ văn và tiếng Anh; học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi SAT (mức độ cấp vừa của các ĐH Mỹ) và thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS, TOEIC) được miễn thi môn ngoại ngữ. Ngoài ra, một số ngành sẽ có khoảng 30% xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT. Tại Trường ĐH Nam Cần Thơ, quyền Hiệu trưởng - GS-TS Võ Tòng Xuân dự kiến tuyển sinh của trường năm 2015 sẽ có sự kết hợp giữa kết quả của kỳ thi quốc gia và viết bài luận (thí sinh sẽ thực hiện sau khi nộp hồ sơ). Mỗi ngành xét tối thiểu ba môn thi, trong đó môn tiếng Anh là bắt buộc. Ngoài ra có thể có ngành xét bốn hoặc năm môn với điểm các môn là như nhau…