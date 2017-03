Mở rộng tuyển thẳng vào ĐHQG TP.HCM

Chỉ tuyển thí sinh thi cụm do trường ĐH chủ trì ĐHQG TP.HCM chỉ xét tuyển các thí sinh dự thi tại các cụm thi THPT quốc gia do các trường ĐH tổ chức thi. Thí sinh phải có hạnh kiểm THPT đạt từ loại khá trở lên; các điểm trung bình năm học lớp 10, lớp 11 và điểm trung bình học kì I của lớp 12 đều từ 6,5 trở lên. ĐHQG TP.HCM sẽ nhận hồ sơ và xét tuyển theo nhiều đợt, tính từ thời điểm thí sinh bắt đầu đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia đến ngày 15-8. Dự kiến đợt 1 nhận hồ sơ từ một tuần sau khi bắt đầu đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia đến hai tuần sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia. Kết quả xét tuyển sẽ được công bố hai tuần sau khi có kết quả thi. Ngoài ra các đợt xét tuyển bổ sung theo kế hoạch cụ thể do hội đồng tuyển sinh các trường thành viên thông báo.