Ngày đầu thi THPT Quốc gia 2015: Đề thi làm thí sinh hài lòng

49 thí sinh bị kỷ luật trong ngày thi đầu Chiều 1-7, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 đã có báo cáo về ngày thi đầu tiên. Theo đó, trong ngày thi cả nước có 49 TS bị kỷ luật, trong đó khiển trách 16 TS, cảnh cáo hai TS và 31 TS bị đình chỉ thi. Đối với môn toán, tổng số TS đăng ký dự thi là 959.703, số TS đến dự thi là 947.018 em, đạt tỉ lệ 98,68%. Ở môn ngoại ngữ, tổng số TS đăng ký dự thi là 742.958, số TS dự thi là 737.723, đạt tỉ lệ 99,3%. Trong ngày thi không có cán bộ nào bị xử lý kỷ luật. Theo thông tin từ các cụm thi, số TS vắng mặt chủ yếu là TS tự do và TS được miễn thi. Cần có biện pháp chống nắng nóng Sáng 1-7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thị sát, kiểm tra công tác tổ chức thi ở cụm thi Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Phó Thủ tướng mong muốn các đơn vị tổ chức thi cố gắng tạo điều kiện tối đa cho các TS làm bài, xem xét xử lý từng trường hợp cụ thể, trừ khi các cháu phạm quy, gian lận. Hiện tại Hà Nội và một số nơi quá nóng, các điểm thi cần có biện pháp hỗ trợ chống nóng, quan tâm tới sức khỏe của TS.

Tại miền Bắc và miền Trung, nắng nóng khiến thí sinh và phụ huynh gặp không ít khó khăn, vất vả. Ảnh: ĐẮC LAM Trả lời câu hỏi của Phó Thủ tướng về công tác chấm thi, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết ngay sau khi kết thúc môn thi, Bộ sẽ ra hướng dẫn chấm thi. Dù là cụm thi do trường ĐH chủ trì hay do Sở GD&ĐT chủ trì đều tổ chức theo khuôn khổ một quy chế, một quy trình giống nhau. Đặc biệt, các cụm thi đều có sự tham gia của cán bộ giảng viên các trường ĐH trong khâu coi thi và chấm thi. Ông Hiển khẳng định sẽ bảo đảm tính công bằng, nghiêm túc tại tất cả cụm thi. Hà Nội: Cận ngày sinh vẫn đi thi. Ngày 1-7, đại diện hội đồng thi tại Trường ĐH Luật Hà Nội (thuộc cụm thi do Trường ĐH Thủy lợi chủ trì) cho biết tại cụm thi có một thí sinh (TS) mang bầu nhưng vẫn đi thi. Theo vị đại diện này, ngày 30-6, ngày làm thủ tục dự thi gia đình có thông báo với hội đồng thi dự kiến TS này sẽ sinh từ ngày 30-6 đến 1-7. Tuy nhiên, hôm nay TS vẫn tham dự đầy đủ cả hai môn thi, chưa thấy dấu hiệu sắp sinh. Tại điểm thi Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội, do Sở GD&ĐT chủ trì), ngày 30-6, một TS đã sinh con trước ngày thi. Hôm làm thủ tục dự thi, đại diện gia đình có đến thông báo TS mới sinh con và không thể tham dự được kỳ thi này. Với những TS không thể tham gia thi có thể đặc cách tốt nghiệp theo Điều 34 của quy chế tuyển sinh kỳ thi quốc gia THPT năm 2015. Đà Nẵng: Hai TS bị xe tải tông. Khoảng 7 giờ sáng 1-7, trước Hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, hai TS điều khiển xe máy đang đến hội đồng thi này thì bất ngờ bị xe tải tông. Rất may hai TS kịp thời nhảy ra khỏi xe nên chỉ bị trầy xước nhẹ. Riêng xe máy bị cuốn dưới gầm xe tải. Hai TS được sinh viên tình nguyện đưa vào khuôn viên trường, trấn an tinh thần sau đó vào phòng dự thi. H.HÀ - Đ.DŨNG - D.HẰNG - Đ.LAM