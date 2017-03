Nhận định đề thi môn Toán: Nhẹ nhàng, phân hóa được TS

HS khá sẽ làm được thêm phần b câu 6 về tính xác suất và ý 2 câu 7 về tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng. Riêng câu 8, 9 và 10 là những câu khó, chỉ có HS giỏi, nắm chắc và sâu môn Toán mới làm được. Trong đề đến 60% nội dung thuộc lớp 12, khá cơ bản, các em đã được làm quen nhiều, còn lại là kiến thức liên kết giữa các lớp được phân hóa theo quy định của Bộ GD.

Nhìn chung, đề tương tự đề minh họa của Bộ công bố, các em đã được làm quen, chỉ khác là đề được sắp xếp từ dễ đến khó, khoa học hơn và tạo điều kiện cho những em chỉ thi môn toán để xét tốt nghiệp.HS giỏi dễ dàng làm được trọn vẹn. Mức độ khó của những câu khó cũng nhẹ nhàng hơn so với đề thi ĐH của những năm trước.

Thầy Hồ Đắc Duy, Giảng viên trường ĐH Sư phạm Huế, cho biết đối với đề thi này học sinh trung bình cũng có thể dễ dàng đạt mức 5-6 điểm. Năm câu đầu hoàn toàn kiến thức cơ bản, không hề có sự đánh đố thí sinh để thí sinh có thể đỗ tốt nghiệp. Đề thi năm nay rất hay vì có tính phân loại thí sinh cao, bốn câu khó nằm ở phía cuối, giúp phân loại thí sinh để xét tuyển vào ĐH. Phổ điểm năm nay sẽ ở trong khoảng 4-7 điểm. Học sinh khá hoàn toàn có thể đạt 7.8 điểm. Câu 6 là kiến thức lớp 11, với câu b, đây là câu hỏi sắc xuất thống kê nhưng lại có tính thực tế, nhiều học sinh thường bỏ qua câu này do đề thi có yếu tố lạ. Câu 8 hoàn toàn là kiến thức lớp 10 và có phần kiến thức hình học ở lớp 9. Câu tám nhiều học sinh thường quên kiến thức nên không làm được.

Thầy Hoàng Đức Đông, tổ trưởng tổ toán, trường THPT Anhxtanh Hà Nội, đề bài gồm 10 câu, mỗi câu làm đúng được 1 điểm. Câu 1: là câu khảo sát hàm số quen thuộc, rất dễ so với đề thi mọi năm và đề minh họa. Có một điểm bất ngờ là bài toán khảo sát không kèm theo câu hỏi phụ như có trong đề các năm trước và đề minh họa. Câu 2: là dạng toán cơ bản, giống như bài tập dễ trong sách giáo khoa. H ọc sinh có thể dễ dàng lấy điểm ở câu này. Câu 3: không bất ngờ với học sinh, có dạng tương tự như đề minh họa nhưng dễ hơn. Câu 4: so với các năm trước thì câu tích phân dễ hơn hẳn và có phần dễ hơn hẳn so với đề thi tốt nghiệp mọi năm. Câu 5: là câu hỏi qun thuộc và không mới. Cùng như 4 câu đầu, học sinh trung bình không khó để lấy điểm tối đa. Câu 6: Ý đầu (6a) cùng dạng với đề minh họa, mức độ đơn giản hơn. Ý sau (6b) có nội dung toán học không mới, nhưng cách đặt vấn đề gắn với câu chuyện thời sự diện nay là dịch MERS – CoV. Đây là điểm mới trong đề toán, và chắc chắn gây hứng thú cho học sinh. Câu 7: Bắt đầu khó hơn và có sự phân loại học sinh. Ý khó của câu thuộc lớp 11. Học sinh học trung bình khá khó kiếm được trọn vẹn điểm của câu này. Câu 8: Thuộc phần hình học lớp 10. Đây là một câu hỏi hay vì ngoài kiến thức của hình học giải tích còn cần liên hệ với hình học phẳng được học từ hồi cấp 2. Câu 8 là câu phân loại tốt. Câu 9: Thuộc cả kiến thức lớp 10 và 12. Đây là câu hỏi đòi hỏi học sinh phải có kiến thức tổng hợp. Kỹ năng biến đổi toán của học sinh phải tốt. Câu 10: Câu khó nhất và là một thách thức thực sư. Tổng quát thì đề thi có yêu cầu rõ ràng, mạch lạc, tập trung vào các kiến thức và kỹ năng cơ bản, phổ kiến thức rộng, 65% kiến thức thuộc chương chình lớp 12, 15% thuộc kiến thức lớp 10, 20% thuộc kiến thức lớp 11. So với đề mình họa thì đề chính thức dễ hơn nhưng vẫn đảm bảo được sự phân hóa. Học sinh trung bình có thể được 5-6 điểm, học sinh khá có thể được 8, học sinh giỏi mới có thể được 9. Điểm 10 sẽ không nhiều. Nhìn chung đây là đề khá hay.

Thầy Phạm Phúc Thịnh, giáo viên trường quốc tế Việt - Úc khá hài lòng khi phát biểu đề toán này khá vừa sức với HS trung bình và khá, HS yếu có thể đủ điểm đậu THPT quốc gia (3 - 4 điểm) vậy là đạt chuẩn đề ra.

Câu 1, câu 2: Học sinh yếu bỏ túi gọn gàng hai điểm vì là dạng bài hết sức cơ bản của lớp 12, được làm đi làm lại trong suốt năm học. Câu 3: ẵm trọn 1 điểm cho HS trung bình trở lên, các bạn yếu có thể được 0,75.

Câu 4: cũng lại thêm 1 điểm cho các bạn trung bình trở lên, các bạn yếu có thể kiếm thêm được 0,5 điểm. (khi dùng một tích phân cơ bản và một tích phân từng phần giải quyết).

Tói đây các bạn yếu có thể bỏ túi được 3, 25đ rồi, đủ đậu tốt nghiệp, các bạn từ trung bình trở lên kiếm được 4 điểm "ngon như ăn kem"!. Câu 5: các bạn trung bình cũng phải bỏ túi câu này 1 điểm vì nó là bài cơ bản mà học HHGT 12 không thể không làm.

Câu 6, 7: Các bạn trung bình chỉ có thể kiếm chắc được 0,5 điểm cho 2 câu này vì có thể tính sai bài xác suất và hổng làm được khoảng cách giữa 2 đường thẳng. Các bạn khá có thể bỏ túi 1,5 điểm. Riêng câu 6b của đề thi nếu thí sinh không đọc kỹ sẽ dễ nhầm lẫm dữ liệu của đề.

Đoạn 8, 9 10 là đoạn dành cho các bạn khá giỏi. Các bạn khá có thể kiếm được ở 3 bài này tối đa là 1 điểm. Còn các bạn giỏi và xuất sắc có thể tóm được 8, 9, thâm chí là điểm 10 trọng vẹn.