Nhẹ nhàng, nghiêm túc

Hà Nội: Nhiều TS đến sát giờ thi trong buổi thi vật lý. Tại nhiều hội đồng thi (HĐT) hầu hết đều diễn ra suôn sẻ, an toàn, không có tiêu cực. Mặc dù thời tiết Hà Nội nắng nóng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình thi cử của thí sinh (TS). Tuy nhiên, tại nhiều HĐT, rất nhiều TS đến sát giờ thi trong buổi thi vật lý. Lý do là trong giấy dự thi, thời gian được in trên đó là thời gian làm bài thi chứ không phải thời gian TS phải có mặt tại phòng thi. Tại HĐT Trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa) chỉ có một TS dự thi môn sử. HĐT này có 19 người, gồm thanh tra, giám thị, lãnh đạo HĐT; chưa kể đội ngũ bảo vệ, công an… Như vậy, 19 người phục vụ một TS.

TP.HCM: Không có TS hay giám thị vi phạm quy chế. Chiều 2-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã họp báo và thông tin nhanh tình hình ngày thi đầu tiên. Theo đó, trong ba môn thi ngữ văn, vật lý và lịch sử, ở tất cả HĐT không có trường hợp TS hay giám thị vi phạm quy chế, ngày thi diễn ra khá trật tự và an toàn. Toàn TP có 65.793 TS dự thi tại 93 hội đồng. Ở môn ngữ văn, hệ THPT có 49 TS vắng, trong đó có ba TS bị ốm được đặc cách theo quy định, một TS bị tai nạn giao thông (TS tại HĐT Thủ Đức); hệ giáo dục thường xuyên (GDTX) có 31 TS vắng thi không lý do. Đối với môn vật lý, hệ THPT vắng 33 TS, hệ GDTX vắng 65 TS. Đối với môn sử, hệ THPT vắng hai TS và hệ GDTX vắng 20 TS.

Đồng Nai: Xem xét đặc cách cho hai TS bị tai nạn giao thông. Trong đó một TS bị tai nạn giao thông trước kỳ thi và một bị tai nạn sáng 2-6. Ngoài ra, có ba giám bị tại nạn giao thông không thể tham gia phục vụ kỳ thi. Kết thúc môn văn có 37 TS bỏ thi không lý do.

Bình Thuận: Một TS đi cấp cứu. Ngoài các đoàn thanh tra lưu động của Bộ GD&ĐT không báo trước, tỉnh còn huy động gần 1.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi. Tại buổi sáng thi môn văn có 14 TS vắng mặt, trong đó có sáu TS bị bệnh đang nằm viện, một TS được miễn thi do bệnh xương thủy tinh, còn lại bảy TS vắng không lý do; riêng hệ GDTX có sáu TS vắng không lý do. Tình hình chung tại các HĐT diễn ra bình thường, an ninh trật tự. Tại HĐT Trường THPT Phan Bội Châu có một TS vừa làm bài được 20 phút thì bị đau bụng nên không thể tiếp tục làm bài. Các giám thị đã đưa TS đi cấp cứu.

TP Cần Thơ: Một TS khuyết tật được miễn thi. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết năm nay Cần Thơ có một TS khuyết tật ở huyện Thới Lai được miễn thi. Buổi thi môn văn buổi sáng có 14 TS bỏ thi chủ yếu không lý do. Buổi thi môn sử cũng có ba TS hệ GDTX bỏ thi.

Ninh Thuận: Tử vong trước ngày thi. Ông Nguyễn Xuân Giới, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh, cho biết ngày thi đầu tiên Ninh Thuận có 18 TS bỏ thi môn văn. Trong đó có em Đỗ Thị Tây Thi (lớp 12A1 Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận) tử vong trước ngày thi do bệnh ung thư máu và em Lưu Thị Tường Vi (lớp 12 Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ninh Phước) đang thi thì bị ngất, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sở GD&ĐT xét đặc cách cho em miễn thi trong kỳ thi này.

Đà Nẵng: 12 TS bỏ thi không lý do. Hơn 1.500 cán bộ, giám thị đã được điều động làm công tác coi thi. Trong buổi sáng thi môn văn có 55 TS được miễn thi; 12 TS bỏ thi không lý do. Sở GD&ĐT cho biết công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các HĐT được đảm bảo. Không có TS hay giám thị vi phạm quy chế thi.

Nghệ An: HĐT có 59 người phục vụ một TS. Buổi thi môn lịch sử ở HĐT Trường THPT Thái Lão (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) chỉ có một TS dự thi. Trong khi đó, HĐT này có 59 người làm nhiệm vụ. TS này cho biết trong quá trình làm bài em cảm thấy thoải mái. Kết thúc ngày thứ nhất tại Nghệ An có 49 TS vắng thi; sáu TS khuyết tật được miễn thi và chín TS được đặc cách tốt nghiệp: hai TS bị tai nạn nặng trước ngày thi phải cấp cứu, không thể đến phòng thi.

NHÓM PV - CTV

