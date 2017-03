Nhiều cụm thi in sót giấy báo điểm

Cơ quan này đã bố trí hội trường lớn với khoảng 15 nhân viên để phát giấy chứng nhận nhưng do thí sinh kéo đến quá đông nên đã xảy ra tình trạng quá tải.

Các thí sinh cho biết do sáng nay (1-8) là ngày đầu tiên các trường đại học tiếp nhận hồ sơ xét nguyện vọng 1 nên vội đi lấy để bổ sung hồ sơ. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tâm (trú Đồng Nai) lo lắng: “Em thi tại cụm do Trường ĐHQG TP.HCM chủ trì; trong khi bạn em đã nhận giấy chứng nhận kết quả thi, còn em mấy lần liên hệ trường nhưng chưa có”.

Theo ghi nhận, tính đến ngày 30-7, các cụm thi đã chuyển giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh. Tuy nhiên, một số cụm thi tại TP.HCM do các trường ĐH chủ trì vẫn in chưa đủ cho thí sinh. Cụm thi Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM in thiếu giấy chứng nhận của các thí sinh tên có vần “H” và “K”; cụm thi Trường ĐH Y Dược TP.HCM thiếu tên thí sinh vần “U”, “V”; cụm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thiếu giấy chứng nhận của thí sinh có tên như “Tú”, “Trung”, “Tài”.Còn cụm thi Trường ĐH Công nghiệp và cụm thi ĐH Quốc gia TP.HCM không in đủ giấy chứng nhận cho thí sinh.

Thông tin các cụm thi phản ánh do đường link của phần mềm dữ liệu quản lý thi của Bộ GD&ĐT bị thiếu nên khi in bị thiếu một số thí sinh. Đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM cho biết những thí sinh bị thiếu sẽ được kiểm tra và báo cho các cụm thi chủ trì để in kịp thời cho thí sinh.

PHONG ĐIỀN