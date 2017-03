Nhiều điểm cao, khó cạnh tranh suất ĐH?

91,58% thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT Tối 23-7, Bộ GD&ĐT chính thức công bố kết quả chấm thi quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2015. Theo đó, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2015 ở khối THPT đạt 93,42%, khối GDTX đạt 70,08%, bình quân chung là 91,58%. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh dự thi tại các cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì là 84,45% và ở các cụm thi do trường ĐH chủ trì là 94,74%. Bộ GD&ĐT nhận định tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2015 có giảm so với các năm trước, phản ánh đúng hơn kết quả học tập của học sinh. Tỉ lệ tốt nghiệp đối với các thí sinh dự thi tại các cụm thi do trường ĐH chủ trì cao hơn ở các cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì. Điều này phù hợp với thực tế là ở cụm thi do các trường ĐH chủ trì có nhiều thí sinh có kết quả học tập cao hơn. Bộ GD&ĐT sẽ thu thập ý kiến trong ngành và xã hội, phân tích đánh giá để rút kinh nghiệm hoàn thiện các công việc về tổ chức thi, đồng thời nghiên cứu đề xuất biện pháp chỉ đạo kỳ thi cho những năm tiếp theo. HUY HÀ