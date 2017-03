Những điểm mới trong tuyển sinh vào công an nhân dân

Không sơ tuyển học sinh lưu ban



Theo hướng dẫn mới nhất của Tổng cục Chính trị CAND về công tác tuyển sinh CAND 2016, thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào các trường CAND phải qua sơ tuyển tại công an các tỉnh, TP hoặc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú.

Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký sơ tuyển, mang theo bản chính hoặc bản sao có công chứng các loại giấy tờ: hộ khẩu, học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân).

Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong quân đội nhân dân ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ. Thủ tục, hồ sơ sơ tuyển, đăng ký dự tuyển do công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phát hành và hướng dẫn.

Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, trong các năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ. Không sơ tuyển học sinh lưu ban trong các năm học THPT và tương đương.



Chỉ đăng ký vào một trường



Các trường CAND chỉ xét tuyển đối với thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển, có hồ sơ ĐKXT gửi về các trường CAND trong thời hạn quy định và đạt điểm trúng tuyển của trường đăng ký.

Thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển chỉ được ĐKXT vào một khối của một ngành của một học viện, trường ĐH, CĐ, trung cấp CAND theo quy định về phân vùng, phân luồng tuyển sinh của Bộ Công an.

Hạnh kiểm từ khá trở lên



Trong những năm học THPT thí sinh phải đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên; tiêu chuẩn chính trị đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng CAND.

Đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong quân đội nhân dân, thời gian tại ngũ, hằng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Cận thị phải chữa mắt trước khi nhập học

Về tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng: Nam đạt yêu cầu chiều cao từ 1,64 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên. Nữ: Chiều cao từ 1,58 m trở lên, cân nặng từ 45 kg trở lên.

Đối với học sinh thuộc vùng Khu vực 1 (gồm học sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo KV1 hoặc học sinh có hộ khẩu thường trú 5 năm tại địa bàn KV1), học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 2cm về chiều cao và 2kg cân nặng.

Tiêu chuẩn về thị lực: Các đối tượng bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường CAND và phải cam kết chữa trị khi sơ tuyển vào các trường CAND. Trường hợp trúng tuyển, có giấy báo nhập học của các trường CAND phải chữa trị mắt đảm bảo tiêu chuẩn về thị lực theo quy định khi nhập học.

Không hạn chế tỉ lệ nữ sơ tuyển

Việc tuyển học sinh nữ vào các trường CAND được thực hiện theo chỉ tiêu riêng với tỉ lệ từ 10 đến 15% tổng chỉ tiêu ở từng trường theo từng ngành học; không hạn chế tỉ lệ nữ sơ tuyển, ĐKXT ĐH, CĐ, trung cấp.

Nộp hồ sơ ở công an quận, huyện, thị xã hoặc TP



Hồ sơ ĐKXT vào các trường CAND theo mẫu quy định thống nhất của Bộ Công an. Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng lệ phí tuyển sinh theo quy định cho công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để chuyển về Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không qua Sở GD&ĐT). Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm nộp hồ sơ ĐKXT cho các trường đại học CAND theo đường nội bộ và báo cáo Sở GD&ĐT địa phương số lượng thí sinh ĐKXT vào các trường đại học CAND.

Sau khi có kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, người dự tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi (bản photocopy) do đơn vị chủ trì tổ chức thi cấp và phiếu thống kê kết quả điểm thi (theo mẫu của Bộ Công an) về công an nơi sơ tuyển để chuyển cho các trường CAND theo thời hạn quy định.