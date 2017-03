Ôn thi THPT vào ‘nước rút’

“Lò” luyện thi “tung chiêu” lạ Thời điểm này, các trung tâm luyện thi THPT quốc gia và ĐH cũng vào mùa cao điểm tuyển sinh. Để thu hút thí sinh, nhiều trung tâm tung ra các “chiêu” lạ như tổ chức xe đưa rước thí sinh đi thi, cấp giấy chứng nhận hoãn nghĩa vụ quân sự… Chẳng hạn, Trung tâm BDVH ngoài giờ và luyện thi Tô Hiến Thành (quận 10) thông báo mở khóa luyện thi cấp tốc với học phí 800.000 đồng/môn/tháng với nhiều thông tin “hấp dẫn” như đăng ký học dài hạn sẽ được học thử hai tháng miễn phí; học trong phòng có máy lạnh, lớp ít HS; học sáng, chiều và kèm buổi tối miễn phí; tổ chức kiểm tra và thi thử thường xuyên… Tại Trung tâm Thống Nhất (cơ sở ở quận Gò Vấp và quận 1) cũng thông báo học phí trung bình 800.000 đồng/môn, riêng môn toán là 1 triệu đồng/môn. HS đăng ký trọn khóa ba môn thì học phí giảm còn 2,5 triệu đồng. Trung tâm luyện thi ĐH Tân Việt (quận 12) cũng bắt đầu khai giảng khóa ôn luyện từ ngày 20 đến 31-5. Trung tâm thông báo có tổ chức xe đưa đón thí sinh đi thi; dạy các kỹ năng và bí quyết thích ứng nhanh với đề thi quốc gia mới 2015; được cấp giấy xác nhận hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương... Tuy nhiên, nhìn chung số lượng HS đến các trung tâm luyện thi năm nay giảm 30%-40% so với năm trước, chủ yếu do các trường THPT giữ HS lại để ôn luyện tại trường. Thi thử, hàng loạt thí sinh bị điểm liệt Tuần qua, một số trường THPT ở TP.HCM đã thông báo kết quả kỳ thi thử do Sở GD&ĐT TP tổ chức giữa tháng 5 vừa qua. Kết quả cho thấy rất nhiều HS có điểm thi thấp, không đủ đậu tốt nghiệp, thậm chí nhiều HS bị điểm liệt (dưới 1 điểm). Kết quả đáng lo ngại này chủ yếu rơi vào các trường THPT từ tốp giữa trở xuống. Chẳng hạn, theo VnExpress, một trường THPT tại Củ Chi có số bài thi đạt tổng điểm bốn môn đủ đậu tốt nghiệp chỉ 30%. Một trường THPT tại quận Tân Bình có đến 45% HS rớt thi thử, điểm liệt cũng chiếm hơn 30%. Tại Trường THPT Nhân Việt, chỉ môn lý có 90% HS đạt từ điểm trung bình trở lên, những môn khác chỉ có 50% HS đạt từ điểm 5.