Ráo riết ngăn chặn gian lận thi cử

334TS bị xử lý kỷ luật Chiều 2-7, báo cáo nhanh từ Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015, trong ngày thi thứ hai có 334 TS bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách chín TS; cảnh cáo 13 TS và có 312 TS bị đình chỉ thi. Như vậy sau hai ngày thi đã có 383 TS bị kỷ luật, 343 TS bị đình chỉ thi. H.HÀ Cảm phục thí sinh vừa mổ ruột thừa vội đến phòng thi. Sáng 2-7, ngay sau khi phẫu thuật ruột thừa, thí sinh Bùi Thị Thủy (18 tuổi, quê xã miền núi Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) được xe cấp cứu và bác sĩ đưa đến điểm thi Trường THPT Thái Lão (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để kịp làm bài thi. Trước đó, chiều 1-7, khi đang làm bài thi môn tiếng Anh, Thủy bị đau bụng dữ dội nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành bài thi. Nhân viên y tế đến kiểm tra và cùng các sinh viên tình nguyện đưa Thủy đến BV Đa khoa Thái An (TP Vinh). Các bác sĩ chẩn đoán Thủy bị đau ruột thừa, cần phẫu thuật ngay. Chiều tối 1-7, ca phẫu thuật cho Thủy đã thành công. Thủy chưa ăn được nên các bác sĩ phải truyền nước, điện giải cho em. Sáng 2-7, Thủy bày tỏ quyết tâm đến phòng thi. Bệnh viện đã điều một xe cứu thương cùng một bác sĩ và một y tá với các thiết bị cấp cứu đưa em đến phòng thi. Thủy đã nỗ lực vượt qua cơn đau hoàn thành bài thi môn văn. Đ.LAM Ngất xỉu xong lại thi tiếp. Đó là trường hợp của thí sinh Trần Thị Khánh Huyền (18 tuổi, trú thị trấn Ba Đồn, Quảng Bình), thi tại Hội đồng thi Trường ĐH Khoa học Huế. Sáng 2-7, đang làm bài thi môn văn Huyền bị ngất xỉu. Huyền được chuyển đến BV Y dược Huế cấp cứu. Các bác sĩ cho biết do mệt mỏi cộng với tinh thần căng thẳng nên Huyền ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, Huyền bày tỏ quyết tâm tiếp tục thi môn vật lý vào buổi chiều 2-7. V.AN Ngữ văn: Chưa thật xuất sắc Ông Nguyễn Văn Cải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (Củ Chi, TP.HCM), nhận xét: Thí sinh trung bình có thể kiếm đủ điểm tốt nghiệp, còn thí sinh khá giỏi mới có thể đạt điểm 7 trở lên. Phần 1 đề thi này đã chẻ nhỏ hai câu lớn với tổng cộng tám câu hỏi nhỏ để kiểm tra toàn diện cả kỹ năng - kiến thức đọc hiểu của thí sinh về tiếng Việt, làm văn, quan điểm nhìn nhận vấn đề trên cái nền hình ảnh người lính đảo Hoàng Sa, Trường Sa và lối sống vô cảm. Chẻ nhỏ câu hỏi để vừa kiểm tra kiến thức đọc hiểu vừa tạo cơ hội cho thí sinh kiếm điểm là cần thiết. Tôi đánh giá cao giá trị định hướng giáo dục ở phần đọc hiểu của đề thi. Phần làm văn không mới nhưng cũng có thể phân loại được thí sinh. Hơi tiếc là phần nghị luận văn học chỉ gói gọn trong một tác phẩm với từng ấy vấn đề, nếu liên tưởng mở rộng ra chắc sẽ thú vị hơn. Câu nghị luận xã hội gần gũi với học sinh nhưng phạm vi hơi rộng và có vẻ theo lối mòn. “Tóm lại đề thi dù chưa thật xuất sắc nhưng sát nội dung chương trình, định hướng giáo dục học sinh tốt, phần nào khơi gợi tình cảm tốt đẹp với cuộc sống và như vậy dần bồi đắp tình yêu văn học bởi nó gắn liền với hơi thở cuộc sống” - ông Cải nói. Vật lý: Nhiều dạng câu “lạ” Ông Đồng Văn Ninh, tổ trưởng tổ Vật lý - Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), cho rằng cấu trúc phân bổ 50 câu trắc nghiệm hay với mức độ khó tăng dần giúp thí sinh dễ tập trung làm bài hơn. Phần lớn các câu hỏi trong đề thuộc chương trình lớp 12, chỉ gần 10% câu hỏi có kiến thức liên quan đến lớp 10 và 11. Trong đó các câu thiên về lý thuyết khá nhiều, 25 câu thuộc về phần biết và hiểu, 10 câu vận dụng và 15 câu vận dụng cao theo đúng tiêu chí phân hóa của Bộ GD&ĐT đề ra. Nhìn chung đề vật lý năm nay khó hơn đề thi CĐ và dễ hơn đề thi ĐH năm 2014. “Mặc dù những câu khó này đều là kiến thức đã học nhưng người ra đề đã biến hóa, nâng cao khiến ngay cả giáo viên chúng tôi cũng chưa từng thấy. Chỉ có một vài em thật giỏi, mê môn vật lý mới có thể làm được. Vì thế phải những em thật xuất sắc mới đạt 9 điểm, điểm 10 là rất ít, khá giỏi có thể đạt 6, 7 và 8 điểm” - ông Ninh cho hay. PHẠM ANH