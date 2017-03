Rối khu vực ưu tiên trong tuyển sinh

Một thí sinh tại Lâm Đồng nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào 3 trường ĐH khác nhau. Giấy báo thi của 2 trường ghi thí sinh này khu vực 1, trường còn lại tính khu vực 2. Một phụ huynh hộ khẩu thường trú tại Pleiku (Gia Lai) có con dự thi vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM bức xúc: “Khi làm hồ sơ đăng ký dự thi, con tôi được trường phổ thông căn cứ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai tư vấn ghi trong hồ sơ là khu vực 1, được cộng ưu tiên 1,5 điểm. Nhưng nay nhận giấy báo dự thi, trường ĐH này chỉnh lại thành khu vực 2, chỉ được cộng 0,5 điểm”.

Giải thích trường hợp trên, PGS-TS Lý Văn Xuân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết sở dĩ xảy ra tình trạng này là do một số sở GD-ĐT hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ theo danh mục mã trường THPT trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 mà Bộ chưa cập nhật so với quy chế mới. Hội đồng tuyển sinh của trường đã tổ chức họp bàn nhiều lần và quyết định điều chỉnh hàng loạt khu vực ưu tiên của thí sinh theo đúng quy chế sửa đổi về ưu tiên tuyển sinh của Bộ GD-ĐT năm nay. Chiếu theo quy chế mới, tỉnh Gia Lai chỉ có một số địa bàn thuộc khu vực ưu tiên 1 chứ không phải toàn tỉnh như trước đây. Ông Xuân thông tin: “Do Bộ chưa cập nhật trong phần mềm tuyển sinh, không cải chính thông tin sai sót trong cuốn Những điều cần biết và cũng chưa có hướng dẫn chính thức nào với các trường trong việc này nên trước mắt chúng tôi cứ thực hiện theo đúng quy chế. Sau này nếu Bộ có văn bản hướng dẫn khác, trường sẽ điều chỉnh theo, tuyệt đối đảm bảo quyền lợi của thí sinh”.

Trao đổi với PV ngày 7.6, GS-TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, khẳng định chủ trương của Bộ đã được thể hiện trong quy chế sửa đổi ưu tiên tuyển sinh được ban hành từ đầu, và cơ sở để tính khu vực ưu tiên 1 là Quyết định 447 của Ủy ban Dân tộc và Quyết định 539 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, nếu thí sinh khai thông tin chưa đúng trong hồ sơ các trường ĐH, CĐ khi in giấy báo cần điều chỉnh lại cho đúng. Với những trường đã in và gửi giấy báo dự thi mà chưa kịp chỉnh sửa thì tiếp tục kiểm tra để chỉnh sửa trước khi công bố kết quả thi. Thí sinh nếu chưa khai đúng cần liên hệ trực tiếp với trường để chỉnh sửa từ nay đến trước ngày thi. Quá trình kiểm tra và xác minh thông tin này sẽ được thực hiện ngay cả khi thí sinh trúng tuyển nhằm đảm bảo công bằng, tránh thiệt thòi cho thí sinh.

