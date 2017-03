Sửa đổi thông tin cho thí sinh trước ngày 24-6

Theo ông Ga, hiện nay các đơn vị chủ trì cụm thi đã hoàn thành việc xếp phòng thi, các đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT) đã chuyển giấy báo dự thi cho thí sinh. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn một số thí sinh tự do dự tuyển vào các trường công an, quân đội đã qua sơ tuyển chưa đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia; một số thí sinh bị sai thông tin ĐKDT kể cả thông tin về môn thi.

Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh này, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị ĐKDT tập hợp các đề nghị sửa chữa sai sót trong dữ liệu ĐKDT của thí sinh (theo mẫu đính kèm), đối chiếu với hồ sơ gốc (phiếu đăng ký dự thi số 1) và gửi về sở GD&ĐT tổng hợp để chuyển cho các hội đồng thi trước ngày 24-6.

Các đơn vị đăng ký dự thi in và gửi giấy báo dự thi đã cập nhật các sửa chữa cho thí sinh trước ngày 27-6. Đồng thời sửa chữa thông tin ĐKDT của thí sinh thuộc cụm thi tại tỉnh (nếu có) và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Ông Ga cũng đề nghị các trường chủ trì cụm thi tổ chức tiếp nhận hồ sơ ĐKDT đến hết ngày 24-6 của thí sinh tự do dự tuyển vào các trường công an, quân đội đã qua sơ tuyển nhưng chưa đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia. In và chuyển giấy báo dự thi cho các thí sinh này.

Đồng thời tiếp nhận đề nghị sửa chữa thông tin ĐKDT của thí sinh từ các sở GD&ĐT và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Hoàn thành việc sắp xếp phòng thi cho thí sinh có thay đổi về môn thi trước ngày 26-6.

Theo ông Ga, để đảm bảo không gây ra các xáo trộn về phòng thi đã sắp xếp, các trường có thể đánh số báo danh bổ sung cho các thí sinh mới ĐKDT và bố trí các thí sinh này cũng như các thí sinh đề nghị sửa chữa các sai sót về môn thi ở các phòng thi riêng. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ cấp tài khoản để hội đồng thi do trường ĐH chủ trì có thể nhập hồ sơ cho thí sinh đăng ký bổ sung.

HUY HÀ