Thắc mắc về xét tuyển các trường CAND sẽ được giải đáp vào ngày 9-3

(PLO)- Lãnh đạo Cục Đào tạo Tổng cục Chính trị CAND; Ban Giám đốc Học viện ANND, Học viện CSND, ĐH PCCC... sẽ cùng giải đáp thác mắc của các thí sinh về việc xét tuyển vào các trường CAND tại buổi giao lưu trực tuyến do báo Công An Nhân Dân tổ chức.

(PLO) - Lãnh đạo Cục đào tạo Tổng cục Chính trị CAND; Ban giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học phòng cháy chữa cháy... sẽ cùng giải đáp thác mắc của các thí sinh về việc xét tuyển vào các trường CAND tại buổi giao lưu trực tuyến do Báo công an nhân dân tổ chức.