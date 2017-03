Thêm chín trường ĐH, CĐ được tuyển sinh riêng

(PL)- Chiều 18-3, Bộ GD&ĐT đã công bố thêm chín trường ĐH, CĐ được tổ chức tuyển sinh riêng gồm: ĐH Mỹ thuật TP.HCM, Nhạc viện TP.HCM, Học viện Âm nhạc Huế, ĐH Phan Châu Trinh, ĐH Nông lâm Bắc Giang, ĐH Việt Bắc, CĐ Múa Việt Nam, CĐ Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, CĐ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Du. Như vậy, với 53 trường đã có công bố trước đó, kỳ thi tuyển sinh năm 2014 sẽ có 62 trường ĐH, CĐ chính thức được tuyển sinh riêng.

Với đề án tuyển sinh riêng, các trường có thể kết hợp xét tuyển những thí sinh dự thi kỳ thi “ba chung” có kết quả thi đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định. Trường tổ chức xét tuyển phải lấy từ trên xuống cho đến đủ chỉ tiêu dựa vào hồ sơ đăng ký của thí sinh. Thí sinh cũng lưu ý, kết quả tuyển sinh của thí sinh đăng ký vào trường tổ chức tuyển sinh riêng chỉ có giá trị xét tuyển vào trường đó, không có giá trị xét tuyển sang trường khác.

Bộ GD&ĐT cũng thông báo, kỳ thi năm nay cả nước có 132 trường không tổ chức thi, trong đó có 47 trường ĐH, còn lại là các trường CĐ. Các trường này dùng kết quả kỳ thi “ba chung” để xét tuyển. Do đó thí sinh có nguyện vọng học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, trường CĐ thuộc các ĐH thì cần nộp thêm bản phôtô mặt trước của tờ phiếu đăng ký dự thi số 1 khi làm hồ sơ đăng ký dự thi.

Cũng trong kỳ thi này, hai trường bị dừng tuyển sinh năm 2012 và 2013, đến nay vẫn chưa được tuyển sinh trở lại là Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM và Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Bách khoa.

Hôm qua, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội quyết định kéo dài thời gian sơ tuyển đến ngày 31-3 thay cho sơ tuyển đến ngày 15-3 như thông báo trước đó. Nguyên nhân là do kế hoạch tuyển sinh năm 2014 của Bộ GD&ĐT chậm một tuần so với các năm trước, quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 cũng mới phát hành ngày 17-3. Do đó, dù trường đã có thông báo và hướng dẫn cho thí sinh qua nhiều kênh thông tin nhưng hiện nay vẫn còn một số thí sinh chưa rõ thông tin về phương thức đăng ký sơ tuyển. Không để cho bất cứ thí sinh nào mất cơ hội dự thi vào trường chỉ vì thiếu thông tin nên trường quyết định gia hạn thời gian đăng ký sơ tuyển.

Theo quy định của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, năm nay thí sinh muốn dự thi vào trường phải qua sơ tuyển. Điểm sơ tuyển của thí sinh là tổng điểm trung bình các học kỳ THPT của ba môn thuộc khối thi ở năm học kỳ THPT (sáu học kỳ đối với thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước). Thời hạn sơ tuyển theo thông báo trước đó từ 24-2 đến 15-3, trường đã quyết định điểm chuẩn sơ tuyển là 19,5 điểm cho khối A, A1 và 18 điểm cho khối D1. Thí sinh có tổng điểm trung bình ba môn thuộc khối thi ở các học kỳ THPT có thể tiếp tục vào trang web tuyển sinh của trường tại địa chỉ http://ts.hust.edu.vn để xem hướng dẫn và hoàn thành thủ tục đăng ký.

Q.DŨNG