Thí sinh chen chân xét tuyển ĐH

Sáng 1-8, ngày đầu tiên thí sinh cả nước nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 tại các trường ĐH, CĐ. Ghi nhận tại các trường ĐH ở TP.HCM, số thí sinh và phụ huynh đến nộp hồ sơ khá đông.

TP.HCM: Phải xếp hàng

Tại Trường ĐH Sài Gòn và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, từ 7 giờ sáng cả ngàn thí sinh và phụ huynh đã tập trung xếp hàng để chờ lấy số thứ tự nộp hồ sơ xét tuyển.

Tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng diễn ra cảnh hàng ngàn thí sinh, phụ huynh chen lấn tiếp cận khu vực máy tính để đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên, do có nhiều thí sinh đăng nhập cùng lúc nên các giao dịch không thành công. Có mặt tại khu vực này, nhiều thí sinh và phụ huynh bày tỏ lo lắng về việc nộp hồ sơ xét tuyển quá đông khiến việc tiếp cận bộ phận tiếp nhận hồ sơ khó khăn. Tuy nhiên, có một bộ phận thí sinh tỏ ra thận trọng chưa nộp hồ sơ xét tuyển ngay vì cho rằng thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển kéo dài trong 20 ngày nên không quá lo lắng và có thể thăm dò thêm.

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại ĐH Bách khoa TP.HCM sáng 1-8. Ảnh: P.ĐIỀN

Tại các trường như ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, số thí sinh đến nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cũng khá đông. Tổng hợp nhanh từ các trường, trong buổi sáng có gần ngàn hồ sơ nộp xét tuyển.

TS Thái Doãn Thanh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho biết do số thí sinh tập trung nộp hồ sơ khá đông nên nhà trường bố trí thêm người giải đáp thắc mắc và tiếp nhận hồ sơ, trong đó chủ yếu là thí sinh tại TP.HCM và thí sinh tự do. Đây là tín hiệu khá quan trọng trong ngày đầu tiên tiếp nhận. Riêng thí sinh tại các tỉnh, thành do ở xa nên chủ yếu nộp hồ sơ qua bưu điện.

Hà Nội: Ít hồ sơ

Ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội thì thấy do thời tiết mưa lớn nên số lượng thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển không nhiều. Trong ngày đầu tiên nhiều thí sinh, phụ huynh cũng đến các trường, tuy nhiên chỉ là nghe ngóng chứ chưa nộp hồ sơ.

Tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, thí sinh Phạm Hoàng Thái (Ba Đình, Hà Nội) cho biết em được 24 điểm, có nguyện vọng vào ngành sư phạm hóa. “Em đến đây theo dõi thông tin nộp hồ sơ như thế nào. Em hơi lo vì năm trước sư phạm hóa lấy 23 điểm, năm nay sợ khó đỗ. Dự định 10 ngày nữa em sẽ nộp hồ sơ để nếu không có khả năng đỗ thì nộp trường khác, đỡ mất công rút ra” - Thái cho biết.

Theo tìm hiểu, những thí sinh nộp hồ sơ trong ngày đầu ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chủ yếu là những thí sinh đạt điểm cao, thường là trên mức điểm chuẩn năm ngoái 2 điểm trở lên.

Thí sinh Nguyễn Song Anh Hào cho biết em được 26,5 điểm, em nộp hồ sơ vào ngành sư phạm toán vì điểm chuẩn năm ngoái là 25 điểm. “Em đăng ký nguyện vọng 1 vào sư phạm toán, nguyện vọng 2 sư phạm toán học bằng tiếng Anh, nguyện vọng 3 vào sư phạm lý và cuối cùng là sư phạm hóa. Em cũng hơi lo một chút vì không biết có đỗ nguyện vọng 1 không” - Hào nói.

Theo lãnh đạo các trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Thủy lợi, ĐH Sư phạm Hà Nội…, số lượng thí sinh đến nộp hồ sơ trong buổi sáng không nhiều, khoảng 500 hồ sơ mỗi trường.