Thí sinh có một tháng cân nhắc chọn môn thi

Theo ghi nhận, số thí sinh (TS) tốt nghiệp trước năm 2015 đến cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM nộp hồ sơ đăng ký dự thi còn rất ít ỏi. Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên phòng tuyển sinh cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM, cho hay nơi này chỉ nhận hồ sơ của những TS đã tốt nghiệp THPT từ năm 2015 trở về trước. Các TS chưa tốt nghiệp liên hệ với Sở GD&ĐT các địa phương nơi học THPT để nộp hồ sơ.

Thí sinh tự do chưa sốt sắng nộp

Tính đến 15 giờ chiều cùng ngày, phòng tuyển sinh cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM chỉ nhận duy nhất một bộ hồ sơ đăng ký dự thi của TS Võ Thị Hoài Tâm đăng ký dự thi tại cụm thi do Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì. TS này đăng ký dự thi bốn môn toán, tiếng Anh, hóa, sinh. Ngoài ra, có vài chục TS đã tốt nghiệp THPT từ năm 2015 trở về trước đến mua hồ sơ và tìm hiểu cách ghi thông tin vào hồ sơ dự thi.

TS Nguyễn Kim Thanh ở quận 8, TP.HCM cùng lúc mua 10 bộ hồ sơ. Hỏi lý do mua nhiều hồ sơ, Thanh giãi bày: “Mấy năm trước em thi vào Học viện An ninh, hồ sơ do công an quận hướng dẫn cặn kẽ nên không có sai sót. Đây là năm đầu tiên em đăng ký thi bên ngoài nên hơi bỡ ngỡ, sợ ghi sai nên mua nhiều bộ cho chắc ăn”. TS này cho hay sau kỳ thi THPT sẽ nộp hồ sơ xét tuyển khối C ngành luật và Việt Nam học vào hai trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH KHXH&NV TP.HCM.

Còn TS Diệp Tự Thụy Khanh ở quận 6, TP.HCM cho biết năm nay sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM với ngành quan hệ quốc tế hoặc du lịch. Theo Khanh, năm nay TS có một tháng để hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký dự thi THPT. Do vậy nhiều bạn ôn thi cùng cũng không quá sốt sắng nộp hồ sơ sớm vì cần phải lựa chọn trường cẩn thận rồi mới nộp.





Thời gian đăng ký kéo dài nên số TS nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT trong ngày đầu tiên còn ít ỏi. Ảnh: P.ĐIỀN

Trường THPT: HS cân nhắc đến phút cuối

Từ đầu tháng 4, các trường THPT cũng bắt đầu hướng dẫn và tư vấn cho từng học sinh (HS) cách ghi hồ sơ dự thi. Tại Trường THPT Gia Định, sau khi được phổ biến kỹ lưỡng chừng 1-2 tuần, các em sẽ bắt đầu làm hồ sơ tại lớp với sự hướng dẫn của giáo viên, rồi nhà trường sẽ tổng hợp lại và kiểm tra kỹ một lần nữa. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Cúc, năm nay trường có hơn 1.000 HS lớp 12 và các em chủ yếu chọn môn thuộc khối A, A1 và D.

“Vì có kinh nghiệm từ năm trước nên nhà trường thực hiện khá nhẹ nhàng. Các em cũng đã được định hướng và tư vấn kỹ trong suốt quá trình học rồi. Thời gian còn lại, trường tiếp tục dạy, ôn tập và tổ chức thi thử để các em nắm chắc kiến thức khi đi thi” - bà Cúc cho hay.

Bà Phạm Thị Thúy Vĩnh, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm, cho biết thứ Bảy này trường sẽ tổ chức họp phụ huynh của hơn 400 HS lớp 12 để thông tin chi tiết về kỳ thi THPT quốc gia. Trường sẽ phổ biến kỹ về quy chế thi để phụ huynh nắm, nhất là lưu ý các thủ tục của diện ưu tiên. Sau đó, trường sẽ triển khai đến các giáo viên chủ nhiệm về việc hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi cho HS.

“Mặc dù việc chọn môn thi đã được nhà trường định hướng từ năm lớp 11 và làm liên tục từ đầu năm học lớp 12 nhưng nhà trường vẫn cho các em hai tuần đầu tháng 4 này để suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt bút làm hồ sơ. Các giáo viên cũng sẽ tư vấn kỹ lại cho các em, nhất là những em còn cân nhắc giữa các môn nào đó hoặc mục nào chưa hiểu cũng sẽ được các giáo vụ hướng dẫn kỹ lại. Thường thì giữa tháng 4, nhà trường mới bắt đầu cho HS làm hồ sơ rồi nộp về giáo vụ để các em có thời gian suy nghĩ kỹ, thoải mái chọn môn thi sao cho đúng năng lực nhất” - bà Vĩnh nói.

ThS Nguyễn Đình Độ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân, cho hay trường cũng sẽ chờ HS cân nhắc, lựa chọn tổ hợp môn thi chín muồi rồi mới thu hồ sơ.