Thí sinh đạt 10 điểm môn vật lý nhưng trượt tốt nghiệp PTTH

Mặc dù kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2016 môn vật lý đạt 10 điểm nhưng thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng (18 tuổi, cựu học sinh Trường THPT Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) lại trượt tốt nghiệp THPT vì môn toán được 0 điểm.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 vừa qua, thí sinh Hùng dự thi tại Cụm thi Vinh (Nghệ An) do Trường ĐH Vinh tổ chức. Kết quả thi em Hùng đạt môn vật lý đạt 10 điểm, môn hóa học 8 điểm và môn Toán 0 điểm. Do bị điểm "chết" môn toán nên em Hùng đã trượt tốt nghiệp THPT.



Thi sinh dự thi môn toán tại điểm thi Trường ĐH Vinh, Cụm thi Vinh (TP Vinh, Nghệ An)

Ông Phan Bá Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Hiếu, cho biết: "Trong ba năm học THPT, thí sinh Hùng có học lực ở mức trung bình yếu, thường xuyên phải thi lại".



Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô giáo chủ nhiệm đã khuyên em Hùng với học lực không khá nên đăng ký thi ở cụm thi địa phương. Tuy nhiên, em Hùng cho rằng đăng ký thi ở Cụm thi Vinh để xuống TP Vinh "thi cho biết thành phố".

Sau đó, khi họp phụ huynh cuối năm học, mẹ của Hùng có nguyện vọng đổi cụm thi cho con về thi ở cụm thi địa phương nhưng lúc này đã muộn.

Hôm nay, nhiều người đang bàn tán xôn xao, đặt nghi vấn vì tại sao một học sinh có học lực trung bình yếu lại đạt điểm 10 môn vật lí, liệu có phải do sai sót hay vì lý do nào khác?

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Vinh, kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại cụm thi Vinh có bốn thí sinh đạt 10 điểm môn vật lý, ba thí sinh đạt điểm 10 môn toán và một thí sinh đạt điểm 10 môn sinh học; có sáu thí sinh bị điểm 0 (trong đó, bốn trường hợp môn toán, một môn lịch sử và một môn địa lý). Riêng môn ngoại ngữ có 10.588/18.585 thí sinh có điểm 0 phần tự luận (chiếm 57%, kỳ thi năm 2015 là 71%).