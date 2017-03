Thí sinh ồ ạt đổ về TP.HCM

Sĩ tử đội nắng về Hà Nội Sáng 28-6, tại Bến xe Mỹ Đình, rất đông thí sinh cùng người nhà lỉnh kỉnh tay nải, đồ đạc lên Hà Nội dự thi. Tỏ ra mệt mỏi sau một chặng đường dài, cộng thêm cái nắng như đổ lửa ở Hà Nội, thí sinh Nguyễn Thu Nguyệt (dự thi tại cụm thi do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chủ trì) cho biết để tránh nắng, mẹ và em dậy sớm để bắt xe xuống Hà Nội. Tại Bến xe Nam Hà Nội, thí sinh Ngô Thị Thùy Trang (ở Nam Định, dự thi ở điểm thi Học viện Báo chí tuyên truyền) được bà nội và chị gái “hộ tống” lên Hà Nội dự thi (ảnh). Bà nội Trang cho biết bà được “biệt phái” để lo cơm nước cho Trang trong mấy ngày thi, còn chị Trang sẽ lo việc đi lại. Trong những ngày qua, tại các địa điểm thi, bến xe, các đội sinh viên tình nguyện của các trường cũng có mặt từ rất sớm, sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh và người nhà tìm chỗ ở cũng như các thông tin đến kỳ thi. Tại TP Hà Nội có tám cụm thi do các trường ĐH chủ trì và một cụm thi do Sở GD&ĐT TP Hà Nội chủ trì với tổng số thí sinh hơn 120.000. Trong đó, hơn 40.000 thí sinh đến từ các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Bắc Ninh. H.HÀ - V.LONG 10.200 chỗ ở đã được giới thiệu đến thí sinh tính đến ngày 28-6, trong đó có 2.889 chỗ miễn phí theo thống kê nhanh của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM. Cũng theo trung tâm này, đến nay đã vận động được gần 90.000 chỗ trọ, trong đó có 11.412 chỗ miễn phí.