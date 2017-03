Thi THPT Quốc gia: Học gì thi nấy!

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 sẽ diễn ra trong bốn ngày đầu tháng 7 tới. Năm nay sẽ có 38 cụm thi liên tỉnh (một cụm có ít nhất hai tỉnh, TP) dành cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT và tham gia dự tuyển ĐH, CĐ. Những cụm này sẽ do các trường ĐH chủ trì, phối hợp với các sở GD&ĐT. Đồng thời, có hơn 60 cụm thi tỉnh (theo trường hoặc liên trường) dành cho các thí sinh chỉ có nguyện vọng thi tốt nghiệp THPT sẽ do Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các trường ĐH. Đây là kỳ thi “hai trong một” nên công tác cán bộ coi thi cần được tập huấn kỹ, vì yêu cầu mức độ nghiêm ngặt cao hơn so với kỳ thi tốt nghiệp THPT trước đây nhằm hạn chế các tiêu cực, sai sót. PGS-TS NGUYỄN ĐỨC MINH,

Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM