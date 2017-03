TP.HCM sẵn sàng đón thí sinh

Tám cụm thi - Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại TP.HCM là 157.978. - TP.HCM có tám cụm thi do các trường ĐH chủ trì với 148 điểm thi, gồm: ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Y Dược TP.HCM và Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Hàng ngàn chỗ trọ miễn phí Theo ông Quách Hải Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh-sinh viên TP.HCM, đến nay trung tâm đã liên hệ khoảng 35.000 chỗ trọ, trong đó có khoảng 6.000 chỗ miễn phí. Đồng thời, trung tâm đã chuẩn bị 60.000 vé xe buýt, 200.000 bản đồ tuyến xe buýt và bản đồ TP.HCM phát miễn phí cho thí sinh. Ngoài ra, hàng ngàn suất ăn miễn phí đã được huy động để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong những ngày thi. Hiện có khoảng 9.000 sinh viên đăng ký tình nguyện tư vấn và đưa đón thí sinh, phụ huynh. ThS Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ánh Sáng (quận 12, TP.HCM), cho biết nhà trường hưởng ứng chương trình tiếp sức mùa thi bằng cách hỗ trợ 800 chỗ trọ miễn phí. Theo đó, trường mở cửa tiếp đón thí sinh, phụ huynh đến ở từ ngày 28-6 đến 5-7 tại các cơ sở: 402-404 Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) và 39/18/9 Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12). Hai cơ sở này khá thuận lợi cho thí sinh thi tại cụm do Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm chủ trì. Trong đêm 29-6, tại hai cơ sở nói trên sẽ tổ chức chiếu phim, các trò chơi phục vụ thí sinh, phụ huynh. Thí sinh, phụ huynh cần mang theo gối, mền cá nhân và hai bản phôtô phiếu báo thi, CMND. _________________________________ Nhà trường bảo đảm không có xáo trộn thí sinh tại các điểm thi. Tuy nhiên, trước khi bước vào kỳ thi thí sinh cần chủ động nắm thời gian, địa điểm thi ghi trên phiếu báo thi xem có sự thay đổi địa điểm thi hay không. Ngoài ra, ngày 30-6, thí sinh nên có mặt đúng giờ ở các phòng thi để làm thủ tục và nghe phổ biến nội quy, quy chế thi vì có thể có thay đổi phòng thi do các môn thi khác nhau. ThS NGUYỄN NGỌC TRUNG, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Do thi các môn khác nhau nên thí sinh có thể phải thi ở các phòng khác nhau. Ngoài ra lịch thi của từng thí sinh khác nhau nên các thí sinh lưu ý môn thi của mình để đi thi, tránh trường hợp nhầm giờ thi. Đặc biệt, các điểm thi đều có đội tiếp sức mùa thi nên thí sinh có nhu cầu cần hỗ trợ nên liên hệ với đội tình nguyện, không nghe theo người lạ hay cò mồi. TS THÁI DOÃN THANH, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM