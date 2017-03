Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, ĐH Duy Tân công bố điểm chuẩn

TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH MÃ CHUYÊN NGÀNH Khối Điểm trúng tuyển NV1 Điểm trúng tuyển NV2 Mứcđiểm MÔN CHÍNH NHÂN HỆ SỐ 2 THEO KHỐI * 1. Công nghệ Thông tincó các chuyên ngành: + Kỹ thuật Mạng máy tính D480103 101 A, A1, D123456 17.5 18.5 2 + Công nghệ Phần mềm D480103 102 A, A1, D123456 17.5 18.5 2 + Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia D480103 111 A, A1, D123456, V, V1 17.5 17.5 3 + An ninh Mạng chuẩn CMU D480103 101 (CMU) A, A1, D123456 17.5 18.5 2 +Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU D480103 102 (CMU) A, A1, D123456 17.5 18.5 2 + Hệ thống Thông tin Quản lý D340405 410 A, A1, D123456 17.5 17.5 3 + Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU D340405 410 (CMU) A, A1, D123456 17.5 17.5 3 2. Xây dựngcó các chuyên ngành: + Xây dựng Dân dụng (DD) & Công nghiệp (CN) D580201 105 A, A1, V 17.5 18.5 2 + Xây dựng Cầu đường D510102 106 A, A1, V 17.5 18.5 2 +Xây dựng DD & CN chuẩn CSU D580201 105 (CSU) A, A1, D123456 17.5 17.5 3 3. Kiến trúccó các chuyên ngành: + Kiến trúc Công trình D580102 107 V, V1 17 18 + Thiết kế Nội thất D580102 108 V, V1 16.5 17 + Kiến trúc Công trình chuẩn CSU D580102 107 (CSU) V, V1 16 16 4. Điện - Điện tửcó các chuyên ngành: + Điện Tự động D510301 110 A, A1, D123456 17.5 17.5 3 + Điện tử - Viễn thông D510301 109 A, A1, D123456 17.5 17.5 3 + Thiết kế Số D510301 104 A, A1, D123456 17.5 22.5 1 5. Công nghệ Môi trườngcó các chuyên ngành: + Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường D510406 301 A, A1 17.5 18.5 2 B 18.5 20 2 + Công nghệ & Quản lý Môi trường D510406 308 A, A1 17.5 17.5 3 B 18.5 18.5 3 6. Quản trị Kinh doanhcó các chuyên ngành: + Quản trị Kinh doanh Tổng hợp D340101 400 A, A1, D123456 17.5 18.5 2 + Quản trị Marketing D340101 401 A, A1, D123456 17.5 17.5 3 + Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU D340101 400 (PSU) A, A1, D123456 17.5 17.5 3 7. Du lịch có các chuyên ngành: + Quản trị Du lịch & Khách sạn D340103 407 A, A1, D123456 17.5 18.5 2 + Quản trị Du lịch & Lữ hành D340103 408 A, A1, D123456 17.5 17.5 3 + Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU D340103 407 (PSU) A, A1, D123456 17.5 17.5 3 + Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU D340103 409 (PSU) A, A1, D123456 17.5 17.5 3 8. Tài chính - Ngân hàngcó các chuyên ngành: + Tài chính Doanh nghiệp D340201 403 A, A1, D123456 17.5 18.5 2 + Ngân hàng D340201 404 A, A1, D123456 17.5 17.5 3 + Tài chính & Ngân hàng chuẩn PSU D340201 404 (PSU) A, A1, D123456 17.5 17.5 3 9. Kế toáncó các chuyên ngành: + Kế toán Kiểm toán D340301 405 A, A1, D123456 17.5 17.5 3 + Kế toán Doanh nghiệp D340301 406 A, A1, D123456 17.5 18.5 2 + Kế toán (& Kiểm toán) chuẩn PSU D340301 405(PSU) A, A1, D123456 17.5 17.5 3 10. Ngoại ngữ có các chuyên ngành: + Tiếng Anh Biên - Phiên dịch D220201 701 D1 17.5 18.5 2 + Tiếng Anh Du lịch D220201 702 D1 17.5 17.5 3 11. Khoa học Xã hội & Nhân văn có các chuyên ngành (Thí sinh không đủ điểm có thể nộp hồ sơ xét học bạ THPT): + Văn - Báo chí D220330 601 C, D123456 17.5 22.5 1 + Văn hóa Du lịch D220113 605 C, D123456 17.5 22.5 1 + Quan hệ Quốc tế D310206 608 C, D123456 17.5 18.5 2 12. Y có chuyên ngành: + Điều dưỡng Đa khoa D720501 302 A 17.5 17.5 3 B 18.5 18.5 3 13. Dượccó chuyên ngành: + Dược sĩ Đại học D720401 303 A 20 22.5 1 B 21.5 24 1