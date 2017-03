Trường đại học nào đã cán đích đủ chỉ tiêu tuyển sinh?

Theo ông Triệu, phương thức xét tuyển năm nay dẫn đến tình trạng thí sinh "ảo", điều này đều được các trường biết trước.

Phía Bộ GD&ĐT cũng khuyến cáo các trường nên tuyển sinh theo nhóm, để giảm tỉ lệ thí sinh "ảo". Chính vì thế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng đã tham gia vào nhóm tuyển sinh chung (nhóm GX) do Trường ĐH Bách khoa chủ trì và dựa trên nhóm GX số lượng thí sinh "ảo" giảm được một phần.

Đồng thời cộng với việc tập hợp dữ liệu đầy đủ của Bộ GD&ĐT cung cấp, trường cũng có một nhóm kỹ thuật có tính lọc "ảo" rất kỹ, chi tiết đến từng thí sinh. “Nhờ phân tích sâu, đồng thời đánh giá xu hướng của mùa tuyển sinh năm nay nên trường đã lọc được một số lượng "ảo" khá chính xác. Cũng có thể là do may mắn nên trường đã tuyển đủ chỉ tiêu và quyết định không tuyển sinh bổ sung thêm” - ông Triệu thông tin.

Ngoài ra, ông Triệu cho biết chỉ tiêu của toàn Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội năm nay là 4.800. Số chỉ tiêu này tuy chưa đủ hết nhưng trường quyết định dừng tuyển sinh thêm vì để đảm bảo chất lượng đào tạo, “những năm trước trường cũng thiếu chỉ tiêu vài trăm em. Tuy nhiên, quan điểm của nhà trường là đảm bảo chất lượng đào tạo. Số lượng chỉ là một phần, số lượng nhiều thì không thể có chất lượng tốt, chỉ tiêu thiếu không lớn thì nhà trường sẽ không tuyển thêm” - ông Triệu khẳng định.



Còn theo PGS-TS Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội, nhà trường còn thiếu 350 chỉ tiêu. Những ngày xét tuyển bổ sung vừa qua mỗi ngày chỉ có vài thí sinh tới xác nhận nhập học.

Theo ông Anh, có thể thí sinh có nhiều lựa chọn nên vẫn còn nghe ngóng, do vậy rất khó phán đoán. Một lý do khác, năm nay nhiều trường ĐH thiếu chỉ tiêu là do các em lựa chọn học ở các trường nghề. “Hy vọng đến cuối đợt xét tuyển bổ sung này Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội sẽ đủ chỉ tiêu, hiện tại rất khó đoán, cuối đợt mới có thể tổng kết được” - ông Anh chia sẻ.



Trước đó theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh có điểm trên điểm sàn năm nay là 404.000, năm nay cũng được đánh giá là năm có tỉ lệ thí sinh trên mức điểm sàn nộp đăng ký xét tuyển cao nhất so với mọi năm. Trong khi đó chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016 là 317.000, Bộ khẳng định số lượng thí sinh đăng ký vượt chỉ tiêu của các trường, nguồn tuyển dư dôi gần 30%, các trường không lo thiếu thí sinh. Tuy nhiên tới thời điểm này, các trường ở tốp trên vẫn thiếu chỉ tiêu tuyển sinh và phải tuyển bổ sung.