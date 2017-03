Trường ĐH Luật, KHXH&NV TP.HCM... công bố điểm thi

Trường ĐH Luật TP.HCM đã công bố điểm thi của 9.875 thí sinh (TS) dự thi vào trường. Mặt bằng chung điểm thi khối A, C năm nay thấp hơn năm ngoái, mức điểm cao nhất khối A là 20,5 chỉ có 37 TS, còn khối C là 21,5 chỉ có 14 TS (chưa tính điểm ưu tiên). Dự kiến điểm trúng tuyển riêng cho ngành luật thương mại khối A, C có thể giảm 0,5-1 điểm (năm trước A 20,5 - C 21,5). Còn các ngành khác điểm tương đương năm trước.

ThS Nguyễn Vĩnh An, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, cho biết môn toán khối A chỉ có 4,8%, môn sử chỉ có 2,7% trên trung bình. Do đó điểm trúng tuyển nhiều ngành sẽ giảm 1-2 điểm như sư phạm vật lý, xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, công nghệ thực phẩm, sư phạm ngữ văn…

Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến tăng 0,5-1 điểm so với năm ngoái đối với ngành văn học và ngôn ngữ khối C, địa lý khối C, quan hệ quốc tế, Hàn Quốc học, Nhật Bản học... Ngành ngữ văn Anh giảm 0,5-1 điểm (năm trước 18), còn ngành du lịch phải giảm ít nhất 2 điểm (năm ngoái C 19, D 18,5)… Trong khi đó, ngành lịch sử chỉ có 96 TS đạt điểm trúng tuyển năm ngoái (chỉ tiêu 170), nhân học 36/60, triết học 38/120, lưu trữ học 37/60, văn hóa học 55/70… điểm trúng tuyển sẽ tương đương năm trước và xét tuyển nhiều cho nguyện vọng 2. Các ngành báo chí và truyền thông, ngữ văn Trung Quốc sẽ tương đương năm trước.

Theo Tiến sĩ Trần Văn Thạnh, Trưởng phòng Khảo thí Trường ĐH An Giang, điểm thi năm nay khá thấp, nhất là nhóm ngành sư phạm. Dự kiến điểm trúng tuyển nhiều ngành sẽ bằng điểm sàn của Bộ, riêng ngành tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, công nghệ sinh học… sẽ cao hơn điểm sàn 0,5-1 điểm.

Trong khi đó, các trường ĐH Lạc Hồng, ĐH Thành Đô, ĐH Phạm Văn Đồng, ĐH Hồng Đức… dự kiến điểm trúng tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT và xét tuyển nhiều cho nguyện vọng 2 mới đủ chỉ tiêu.

QUỐC DŨNG