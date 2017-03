Trường thi “dậy sóng” biển Đông

Trích đề thi Môn văn: I. Đọc hiểu: “Những ngày đầu tháng 5/2014, Trung Quốc ngang nhiên xâm nhập và hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam, có những hành động hung hăng cản phá lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Trước tình hình đó, trái tim của hơn 90 triệu người dân Việt Nam ở trong nước, hơn 4 triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới luôn nóng bỏng hướng về biển Đông, hướng về Hoàng Sa và Trường Sa, dõi theo từng tin tức được truyền đi từ hiện trường vụ việc. Những ngày qua, chúng ta lại một lần nữa chứng kiến tinh thần yêu nước trong mỗi một người dân Việt Nam, kiều bào ta ở nước ngoài, thể hiện sự đoàn kết trong quyết tâm bảo vệ vùng biển, đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, lên án mạnh mẽ những hành động sai trái, phi lý của Trung Quốc. Tuy nhiên, trước tình hình hiện nay chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt nhận định những sự kiện đang diễn ra trên biển Đông để có hành động phù hợp”. (Bình tĩnh, sáng suốt thể hiện lòng yêu nước - Nguyễn Thế Hanh, báo Giáo Dục & Thời Đại số 116 ra ngày 15-5 2014) Đề yêu cầu TS thực hiện ba ý, riêng ý thứ ba là: Viết một đoạn văn ngắn bày tỏ thái độ của anh/chị về sự kiện trên. Môn lịch sử: Câu 3: “a/ Trình bày những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. b/ Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình? Từ nguyên tắc này, hãy liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay?”. Tám giám thị bị đình chỉ công tác thi Chiều 2-6, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo nhanh về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Trung ương, đánh giá ngày thi thứ nhất đã diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Toàn quốc có 64 đơn vị tổ chức thi, 2.352 hội đồng coi thi, huy động gần 116.000 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi. Cả nước có tám giám thị bị đình chỉ làm công tác thi, bốn TS hệ THPT và 10 TS hệ GDTX bị đình chỉ thi. Đề thi được bảo mật an toàn tuyệt đối. Các môn ngữ văn, vật lý, lịch sử, mỗi môn đều có tổng số 907. 912 TS dự thi, đạt tỉ lệ 99,75% so với số TS đăng ký. Theo Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, số TS vi phạm quy chế thi chủ yếu là do mang điện thoại di động vào phòng thi. “Ở một số tỉnh còn có hiện tượng mang điện thoại di động trái phép vào khu vực thi và đã bị xử lý rất nghiêm theo quy định” - ông Bằng nói. HUY HÀ