Tuyển sinh ĐH, CĐ 2014: Những điểm riêng cần lưu ý

Điểm riêng vào trường công an, quân đội Năm 2014, việc sơ tuyển tuyển sinh vào các trường công an bắt đầu từ ngày 1-3 đến 15-4. Thí sinh có bất cứ hình xăm nào trên cơ thể đều không được dự tuyển. Chiều cao và cân nặng vào ngành công an cũng giới hạn. Thí sinh nam không cao quá 1,8 m và không dưới 1,64 m, cân nặng từ 48 kg đến 75 kg. Giới hạn chiều cao với thí sinh nữ là 1,58-1,75 m, cân nặng 45-60 kg. Đặc biệt, năm nay thí sinh muốn đăng ký dự thi vào các trường công an chỉ cần đạt học lực trung bình trở lên theo học bạ THPT. Đồng thời, Bộ Công an cho phép thí sinh có tổng thị lực hai mắt đạt 10/20 được dự thi nhưng phải cam kết điều trị để khi trúng tuyển thị lực phải bảo đảm theo quy định (đảm bảo tổng thị lực hai mắt tối thiểu từ 19/20 trở lên) trước khi nhập học. Đối với trường quân đội, việc sơ tuyển cũng kết thúc ngày 15-4. Thí sinh dự thi không được có bất cứ hình xăm kinh dị, kỳ quái, phản cảm trên cơ thể. Ảnh làm hồ sơ của thí sinh không được xử lý kỹ thuật số bằng các phần mềm. Mặc dù thí sinh đã qua vòng sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện và đã trúng tuyển vào các trường quân đội, vẫn phải khám kiểm tra lại sức khỏe tại các bệnh viện quân đội. Nếu thấy điều kiện sức khỏe thí sinh không bảo đảm thì sẽ chuyển nguyện vọng của thí sinh sang hệ dân sự của trường quân đội hoặc sang các trường ĐH-CĐ ngoài quân đội. Không nhận “thi nhờ”, giới hạn vùng tuyển Trường ĐH Bách khoa Hà Nội không nhận hồ sơ mượn trường để dự thi vào trường khác và giới hạn chỉ tuyển thí sinh từ Thừa Thiên-Huế trở ra. Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM chỉ tuyển thí sinh các tỉnh thuộc ĐBSCL học tại Cần Thơ và thí sinh năm tỉnh Tây Nguyên học tại Đà Lạt. Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM tuyển từ Quảng Trị trở vào. Trường ĐH Y Dược Cần Thơ tuyển khu vực ĐBCSL, miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Các trường thuộc tỉnh chỉ tuyển ngành sư phạm trong tỉnh, ngành ngoài sư phạm tuyển cả nước.