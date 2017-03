Vẫn còn nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ

Trong đó Trường ĐH Quốc tế xét tuyển thêm 2 ngành gồm kỹ thuật xây dựng (24 chỉ tiêu) và quản lý nguồn lợi thủy sản (10 chỉ tiêu).Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển 30 chỉ tiêu ngành bảo dưỡng công nghiệp (bậc CĐ) điểm từ 12,25 trở lên.

Ngược lại, các trường ĐH ngoài công lập chỉ tiêu còn khá dồi dào. Như vậy thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường. Cụ thể trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn 50% chỉ tiêu xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo. Trong đó bậc Đại học, ngành Dược học (Mã ngành: D720401): từ 18.75 điểm trở lên; bậc Đại học, các ngành khác: từ 15 điểm trở lên; bậc Cao đẳng: từ 12 điểm đến nhỏ hơn 15 điểm cho tất cả các ngành. Riêng ngành Kiến trúc điểm thi môn năng khiếu từ 3 điểm trở lên; ngành Thiết kế Đồ họa, môn năng khiếu không bị điểm liệt.



Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ngày đầu tiên.Ảnh: P.ĐIỀN

Ngày đầu xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành khá đông, theo thống kê trong ngày đã tiếp nhận 140 hồ sơ cho tất cả các ngành. Ngoài ra có khoảng 230 thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website http://tvts.ntt.edu.vn/.

TS. Nguyễn Quốc Anh, Trưởng phòng Tư vấn, Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM còn 2.100 chỉ tiêu xét bổ sung, trong đó bậc ĐH 1.600 và CĐ 600. Trong ngày trường đã nhận hơn 700 hồ sơ đăng kí xét tuyển và các ngành tiếng Anh, Quản trị Kinh doanh, Quản trị nhà hàng, khách sạn, CNTT, Luật Kinh tế.

Ông Anh đánh giá, so với thời điểm nhận hồ sơ xét tuyên bổ sung năm ngoài số thí sinh đến nộp hồ sơ còn hạn chế (năm trước mỗi ngày có 1.00 thí sinh nộp hồ sơ). Ngoài ra trường rất lo ngại tình trạng thí sinh nộp hồ sơ ảo, do đợt xét tuyển này thí sinh không cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc mà chỉ cần khai báo mã vạch vào phiếu đăng ký xét tuyển để nộp vào các trường. “Đợt xét tuyển bổ ung, thí sinh được đăng ký vào 3 trường với tổng cộng 12 ngành như vậy tỉ lệ đăng kí ảo tăng lên, do vậy số thí sinh thực nhập học giảm xuống.”, ông Anh, chỉ sẻ.

Trường ĐH Hoa Sen cho biết, chỉ tiêu tuyển sinh đạt hơn 91%, số chỉ tiêu còn lại từ 40-80/ngành (gồm 14 ngành bậc ĐH và 1 ngành bậc CĐ). Trong hai ngày 25 và 26-8 có hàng trăm thí sinh đến tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ xét tuyển vào trường, trong đó tập trung chủ yếu vào các ngành khoa học công nghệ, quản trị, thiết kế và kinh tế. Tính chung trường đã nhận được 170 hồ sơ đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung.