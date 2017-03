Ai chống lưng cho Hùng “bò cạp”?

RƠI VÀO THÒNG LỌNG

Do cần gấp số vốn, vay ngân hàng thì mất thời gian, cơ hội làm ăn sẽ không còn nên anh Nguyễn Hữu P. (ngụ P. Phước Long A, Q9) quyết định vay mượn bên ngoài. Qua bạn bè giới thiệu, đầu tháng 1-2012 anh được một phụ nữ tên Hà (chủ quán cà phê trên đường 22, P. Phước Long B, Q9) cho vay số tiền 450 triệu đồng. Định vay trong vòng một tháng nên anh P. chấp nhận trả lãi suất 20%/tháng. Không ngờ chuyện kinh doanh thất bại nên anh P. oằn mình đóng lãi, nhưng thanh toán được 7 tháng với tổng số tiền 630 triệu đồng thì mất khả năng chi trả.

Một trong những tin nhắn đe dọa tống tiền của Hùng “bò cạp”

Đầu tháng 8-2012, anh P. đến gặp bà Hà nài nỉ xin thôi tính lãi, khoanh nợ gốc cho anh được trả dần. Vừa nghe qua lời trần tình của anh, cả nhà bà Hà đằng đằng sát khí. Đứa con trai liền dùng khúc gỗ đánh tới tấp vào đầu anh P., còn cô con gái thì buông lời nhục mạ. Riêng bà Hà tuyên bố thẳng thừng sẽ thuê giang hồ... xử đẹp!

Sau đó ba ngày, bà Hà buộc anh P. cùng đến gặp một thanh niên và nói người này sẽ đứng ra giải quyết chuyện nợ nần giữa đôi bên. Tới nơi, anh P. được biết người có “thế lực” tên là Hùng, biệt danh Hùng “bò cạp”. Tại đây, bà Hà chuyển giao quyền đòi nợ lại cho tên Hùng, mặc cho anh P. giải thích việc anh vay tiền của ai sẽ trả cho người đó. Vài ngày sau, Hùng “bò cạp” điện thoại kêu anh P. phải thanh toán gấp nếu không sẽ cho đàn em tính sổ.

CÓ “SẾP” BẢO KÊ (?!)

Đúng như Hùng đã đánh tiếng. Sau đó không lâu, trên đường đi làm về đến trước Nhà máy xi măng Hà Tiên thuộc phường Phước Long A, anh P. bất ngờ bị bốn thanh niên lạ mặt đi hai xe máy dùng gậy gộc thủ sẵn tấn công làm anh té xuống đường bất tỉnh. Nhiều người chứng kiến cảnh bất bình nhưng không dám can thiệp vì sợ vạ lây, nên đợi chúng tháo lui mới đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trước khi rút đi, bọn côn đồ khẳng định đây chỉ là “khúc dạo đầu”, điệp khúc này sẽ còn tái diễn nếu anh P. không thực hiện mệnh lệnh của “đại ca Hùng”.

Không chỉ hành hung anh P., chiều 18-8-2012, Hùng sai khoảng 20 tên đàn em xăm mình vằn vện đến khủng bố gia đình anh bằng cách ném đá làm hư hỏng nhiều cửa kính. Để bảo toàn tính mạng cho các con, vợ chồng anh P. nài nỉ mời chúng vào trong nói chuyện. Nhưng bọn đầu trâu mặt ngựa chẳng thèm đếm xỉa, tuyên bố sẽ “luộc” sạch cả nhà nếu không đưa tiền, đến khi công an phường xuất hiện mới bỏ đi. Hết ném đá, chúng thay phiên nhau chốt chặn trước cửa nhà khiến gia đình anh P. sống trong lo lắng.

Đã qua hai lần “cảnh cáo” nhưng chưa đạt được mục đích, hai ngày sau, Hùng “bò cạp” lệnh anh P. đến quán cà phê của bà Hà để tiếp tục làm việc. Sợ ảnh hưởng đến vợ con nên anh P. đáp ứng yêu cầu của hắn. Anh vừa tới nơi thì Hùng hất hàm tuyên bố: “Nếu hôm nay không có tiền tao sẽ lấy mạng mày. Tao giết mày nhưng chẳng hề bị gì bởi trong đó có phần của mấy sếp. Hàng tháng tao đều nộp cho mấy ổng nên được bảo kê rồi, mày liệu hồn!”. Anh P. van xin tha mạng vì không thể đào đâu ra tiền. Nghe vậy, Hùng lạnh lùng kêu hai đàn em dùng dao tra khảo. Thấy người anh chảy nhiều máu, bà Hà đứng ra can ngăn chúng mới dừng tay với điều kiện anh P. phải viết giấy mượn nợ Hùng 1 tỷ đồng. Anh P. không đồng ý thì bị hai tên thiên lôi tiếp tục kề dao vào cổ. Để thoát khỏi thần chết, anh P. buộc lòng phải viết giấy nợ khống Hùng số tiền nêu trên, hẹn một tháng sau thanh toán mới được cho về.

Đến hẹn, Hùng điện thoại cho anh P. báo sẽ đến nhà anh lấy tiền. Trước khi đến hắn buông câu nghe nổi dựng tóc gáy: “Nếu bữa nay không có, tao tiễn cả nhà mày biến khỏi thế gian này”. Anh P. tức tốc gửi đơn tố cáo Hùng đến Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 9. Đúng 2 giờ chiều hôm đó, Hùng đi ôtô cùng bà Hà và hai đối tượng lạ đến nơi lớn tiếng quát tháo gây náo loạn cả khu phố. Cùng lúc, các chiến sĩ công an cũng có mặt, yêu cầu tất cả xuất trình giấy tờ thì Hùng gọi điện cho ai đó và lát sau giải tán êm xuôi. Trước lúc dời gót, Hùng vênh mặt đắc chí: “Đã nói tao chơi với mấy sếp nên đám lính cỏ này làm được gì đâu”. Minh chứng là sau đó Hùng tiếp tục điện thoại, nhắn tin đe dọa anh P. để tống tiền nên nạn nhân đành gửi đơn kêu cứu lên cơ quan công an cấp trên.

Được biết, trước đó Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Hồ Chí Minh đã từng triệu tập răn đe Hùng về hành vi trên. Tuy nhiên, sau khi về địa phương hắn vẫn tiếp tục xem thường pháp luật. Phải chăng phía sau có người “chống lưng” như lời gã tiết lộ? Chúng tôi xin dành câu trả lời cho những người có trách nhiệm.



Theo NHÓM PVĐT (CATP)