Ái Nhĩ Lan kỳ bí - Bài 3: Con nuôi Việt Nam ở Ireland

Làm mọi cách để đứa con được học tiếng Việt, được thường xuyên trở về Việt Nam và được sống cùng một cộng đồng Việt Nam. Cách làm này khác rất nhiều so với hầu hết mô hình con nuôi thường gặp, khi mà chẳng mấy người muốn giữ gìn văn hóa bản xứ của đứa con nuôi kỹ càng đến vậy…

Một trong những nỗi niềm của người lữ khách xa quê là… thèm nước mắm và ớt tươi. Nên dù ẩm thực Ireland khá “ngầu” vì nguồn nguyên vật liệu dồi dào, cuối cùng chúng tôi cũng phải tìm đến nhà hàng Việt Nam. Ở đó có câu chuyện ít ai biết về “cơm có thịt” và… con nuôi Việt Nam.

Cơm có… nhiều thịt

Temple Bar là tên một khu phố cổ nằm bên cạnh dòng sông trung tâm của Dublin. Đây cũng là trung tâm giải trí lớn nhất thủ đô Ireland. Quán bar nối tiếp quán bar, cửa hàng đồ lưu niệm to đùng vật vã và bất cứ góc phố nào cũng có các ban nhạc đang biểu diễn. Và ngay khu vực sầm uất này, có một nhà hàng Việt đầu tiên được mở ra: Nhà hàng Phở Ta.

Bước vào Phở Ta, thấy rất đông khách châu Âu đang ngồi quanh những chiếc bàn cao, tiếng hát Lệ Quyên phát ra có phần cũ kỹ trong một không gian ngập mùi... nước mắm. Hít một hơi thật sâu thứ hương vị quê nhà này trong lồng ngực, chợt thấy tỉnh táo hẳn.

Quán đông. Phục vụ chủ lực là một cô gái trẻ, đang là sinh viên thạc sĩ ngành tài chính rất thân thiện với khách. Cô xoay vòng với những tô phở to đùng, những đĩa cơm cũng to đùng và những cái gỏi cuốn cũng to đùng. Rồi cô dọn bàn, thu lại những đồng tiền “tip”, lấy mấy đồng xu bỏ vào chiếc hộp trên quầy. Tò mò đến xem, thì ra đó là hộp quyên góp cho phong trào “Cơm có thịt tại Ireland”.

Lần theo thông tin ghi trên hộp thì bắt được chàng trai đang phụ trách chương trình. “Em tên là Thắng, Bùi Vĩnh Thắng, hiện đang theo học thạc sĩ tại Trường UCD Smurfit và là đại sứ của Cơm có thịt Ireland (CCTI). CCTI là một phần của mạng lưới CCT toàn cầu với hơn 22 nước trên toàn thế giới. CCTI được nhóm sinh viên du học lên ý tưởng và thành lập từ năm 2012 với mục tiêu là gây quỹ từ thiện của cộng đồng người Việt cũng như bạn bè quốc tế tại Ireland để giúp đỡ các trẻ em nghèo tại Việt Nam có được bữa cơm tới trường. Đứng đầu CCT các nước là một đại sứ CCT, có nhiệm kỳ một năm theo thời gian học của các bạn sinh viên ở Ireland”.

Thắng nói giọng Nghệ An, hơi béo và lúc nào cũng cười tít mắt. Facebook của anh chàng toàn bàn chuyện… làm gì để có thêm quỹ cho Cơm có thịt để gửi về Việt Nam cho các em nhỏ vùng cao. Thắng định giá một bữa cơm tử tế và có nhiều thịt, có đủ dinh dưỡng chỉ có 50 xu tiền euro và chọn thông điệp tiếng Anh là “Cơm không thì chưa đủ” (cho trẻ con phát triển). Những cái “làm gì” của Thắng thì cũng rất ghê, toàn mang màu sắc nổi loạn của tuổi trẻ: nhảy cầu quay, chụp ảnh phong cách kỳ quái… nhưng lần nào Thắng cũng… thắng cược và lại có thêm những bữa ăn gửi về quê.

Thắng rủ rê: “Cuối tuần đi một vòng hơn 20 cửa hàng của người Việt tại Ireland để thu hộp từ thiện không? Sau đó chúng ta có thể ghé thăm lớp dạy tiếng Việt cho con nuôi. À, hoạt động kiếm tiền tốt nhất của CCTI lại là đi dạy tiếng Việt, vì có đến 500 gia đình Ireland có con nuôi Việt Nam”.





Một cuộc gặp gỡ các con nuôi Việt Nam tại Dublin, Ireland. Ảnh tư liệu







Mẹ con nhà Úna đi nhiều, đặc biệt là đi khắp Việt Nam, tới những vùng ít ai tới, ăn những món ăn ít người ăn và kể lại trên nhật ký hành trình được gần một nửa dân số Ireland theo dõi. Trong ảnh: Úna Minh và mẹ ở Sa Pa.

Con nuôi kiểu… khác

Hóa ra đảo quốc xa tít và nhỏ xíu mang tên Ái Nhĩ Lan lại là quốc gia đầu tiên ký kết với Việt Nam các hiệp định về con nuôi nhân đạo đầy đủ nhất. Trong những gia đình có con nuôi Việt Nam, có lẽ nổi tiếng nhất là mẹ con của Úna Minh - một người đi du lịch kể chuyện đang nằm trong danh sách đề cử “Blog du lịch số 1 Ireland 2016”. Úna là cô gái sinh năm 1991, đến Ireland khi mới ba tuổi và sống cùng người mẹ mới của mình là cô giáo thích đi dạy học thiện nguyện khắp nơi. Úna tốt nghiệp trường báo chí và lập một trang blog với cái tên rất ngầu: beforemymamdies.com (tạm dịch: trước khi mẹ tôi chết đi). Cô giải thích: “Văn hóa Việt Nam hay Ireland cũng đều tránh né những từ liên quan tới chết chóc. Nhưng tại sao phải tránh? Thường thì ai cũng tưởng mẹ tôi đang sắp chết, nhiều người gửi thư thăm hỏi động viên lắm. Nhưng mà không phải. Trang blog này là để kể tất cả những gì mà mẹ con chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm trong những chuyến du hành, trước khi chúng tôi chết đi. Tất cả chỉ vì một lý do quan trọng: Chúng ta chẳng thể biết bao giờ mình chết, nên hãy tận hưởng mỗi ngày được sống bên cạnh nhau thay vì ám ảnh bởi nỗi sợ hãi bị chia xa…”.

Mẹ con nhà Úna đi nhiều, đặc biệt là đi khắp Việt Nam, tới những vùng ít ai tới, ăn những món ăn ít người ăn và kể lại trên nhật ký hành trình được gần một nửa dân số Ireland theo dõi. Điều đặc biệt là Úna chưa bao giờ quên mình là người Việt Nam, dẫu tiếng Việt của cô không tốt như những em nhỏ sau này. Và mẹ cô cũng hay nhắc đến điều này một cách đầy tự hào về nguồn gốc của con gái mình…

Một chuyện khác cũng có phần tương tự là nữ nghệ sĩ Orla Ryan - một trong những giám tuyển hàng đầu của Ireland cũng có một cô con gái người Việt. Kể từ khi nhận nuôi con gái, Orla qua lại Việt Nam gần như mỗi năm để con mình không bị quên quê hương. Thông qua những chuyến đi này, Orla cũng mang nhiều tác phẩm mỹ thuật đương đại của Ireland sang Việt Nam trình diễn và tìm thấy nhiều nghệ sĩ, tác phẩm của Việt Nam để giới thiệu cùng bạn bè châu Âu… Cô bảo có một đứa con gái người Việt là điều rất tuyệt vời trong cuộc sống của mình…

Giọng nói quyến rũ nhất thế giới Một khảo sát quốc tế của tổ chức OnePoll vừa công bố kết quả bình chọn của 5.000 phụ nữ đủ mọi quốc tịch về mức độ “sexy” của giọng nói. Theo đó thì giọng Ái Nhĩ Lan được cho là có sức quyến rũ mạnh mẽ nhất. “Phụ nữ yêu bằng tai” quả là đúng trong trường hợp này, khi mà hầu hết người tham gia khảo sát đều chia sẻ việc họ yêu thích một người, đồng ý đi ăn tối hay đi dạo phần nhiều là do giọng nói tác động. Cuộc bình chọn hằng năm kể từ năm 2009 cho thấy sự quyến rũ của chất giọng Pháp ngày càng đi xuống. Danh sách top 10 theo thứ tự của năm 2016 là: Ireland, Ý, Scotland, Pháp, Úc, Anh, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Welsh và Mỹ nằm ở vị trí cuối.

____________________



