Anh công an xã ngã xuống vì việc nghĩa

Chuyện tình đẹp của anh cảnh sát Chị Múi sinh ra trong một gia đình người Hoa nghèo. Năm chị chuẩn bị bước qua tuổi 18 thì nhà chị bất ngờ có vị khách lạ, người khách này chính là anh Phòng, chiến sĩ cảnh sát hình sự của huyện Thống Nhất cũ, về nằm vùng nhằm truy tìm hung thủ gây ra vụ án giết người chặt xác xôn xao dư luận trên địa bàn. Trong quá trình công tác anh Phòng được “tá túc” tại nhà cha mẹ chị Múi. Một năm sau, hai người nên duyên chồng vợ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau đó anh Phòng đã xin phép nghỉ việc để về lo công việc nhà. Hai vợ chồng làm đủ nghề từ nuôi heo, buôn xe đến trồng cây thuốc lá… Thấy vợ chồng anh chí thú làm ăn và luôn nhiệt tình với bà con nên bà con tín nhiệm để anh làm cán bộ ấp, sau đó anh được cử làm công an viên xã và lên phó trưởng công an xã rồi lên trưởng công an xã. Nhờ sự chịu thương chịu khó của cả hai, khi cuộc sống dần ổn định thì anh lại ra đi mãi mãi. 44 công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ trong bảy năm kể từ khi thực hiện Pháp lệnh Công an xã (2008-2015). Bên cạnh đó, 487 công an xã khác bị thương khi làm nhiệm vụ. Báo cáo của Bộ Công an tại Hội nghị toàn quốc tổng kết bảy năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã vào ngày 5-1-2016