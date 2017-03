Ánh Viên: Cá nhỏ rạch Ba Cau ra biển lớn

Truyền thông Singapore gọi Ánh Viên là “nữ hoàng” Truyền thông Singapore hôm qua đã phong danh hiệu “nữ hoàng” cho kình ngư Việt Nam sau chiến tích đoạt bảy HCV, phá tám kỷ lục SEA Games ở tuổi 18. Theo The New Paper, với chiến tích này, Ánh Viên là “nữ hoàng” mới của bơi lội Việt Nam. The New Paper đã có cuộc phỏng vấn nhanh Ánh Viên, cô cho biết đang hướng tới thi đấu các cự ly 400 m tự do và 400 m hỗn hợp ở đấu trường Olympic Rio de Janeiro (Brazil) năm 2016. “Một ngày nào đó, tôi muốn được thi đấu ở chung kết Olympic” - Ánh Viên nói. Được biết em trai Ánh Viên là bé Nguyễn Văn Thuấn (chín tuổi, học lớp 3 Trường Tiểu học An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đang được đào tạo tại Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 và trong năm 2014 khi tham gia Hội khỏe Phù đổng quận Bình Thủy đã giành một HCV, hai HCB. Các HLV ở trung tâm cho biết việc tiếp nhận Thuấn để đào tạo bởi tố chất thể hình của em với sải tay dài, cơ thon, độ nổi, lướt nước rất tốt và ở Thuấn đam mê bơi lội. ______________________________________ Chia tay chúng tôi, anh Út Tác bày tỏ: “Vợ chồng tui nông dân rặt. Tui chỉ biết gửi lời qua báo chí cám ơn những thầy cô đã dạy dỗ cháu, cảm ơn sự quan tâm của Nhà nước để chăm lo cho cháu mới có thành tích ngày hôm nay”. Còn ông Tám Tới thì cười khà khà: “Nhờ chú nhà báo viết báo cho tui và cả nhà gửi lời tới cháu nội tui là cả nhà và bà con lối xóm ở miệt này hổng bỏ sót bữa thi đấu nào của nó qua tivi nghen”.