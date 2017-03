Bà bán hột vịt lộn và 10.000 lá thư tìm mộ liệt sĩ

Gia đình liệt sĩ Nguyễn Quý Khánh (hy sinh năm 1968 tại Đức Hòa, Long An) là một trong nhiều gia đình đã lặn lội vào Nam sau khi nhận được thư báo của bà Mai Thị Tuyết. Thiếu tướng - PGS-TS Nguyễn Quý Khoát, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, em trai của liệt sĩ Nguyễn Quý Khánh, đã đưa được hài cốt của anh ông về quê hương sau mấy mươi năm tìm kiếm. PGS-TS Nguyễn Quý Khoát chia sẻ: “Cuối năm 2014, khi nhận được thư báo tin của bà Mai Thị Tuyết, gia đình tôi rất mừng nhưng cũng rất hoang mang, chưa biết thật giả thế nào vì trước đó có nhiều thông tin mộ liệt sĩ lừa đảo”. Để giải tỏa mối nghi ngờ, ông Khoát đã vào TP.HCM gặp bà. Sau đó với thông tin mà bà cung cấp, gia đình ông đã về Long An để tìm mộ anh ông. Lúc bấy giờ gia đình mới biết liệt sĩ Khánh cùng 37 đồng đội đã hy sinh trong một trận chiến đấu ác liệt với địch vào ngày 8-5-1968 tại xã Đức Hòa. Đến nay, gia đình đã đón vong linh liệt sĩ Nguyễn Quý Khánh về với quê hương. Ông Nguyễn Quý Khoát cho biết vì giấy báo tử của anh ông không ghi rõ nơi hy sinh, chỉ thông tin chung chung rằng anh đã hy sinh ở mặt trận phía Nam nên nhiều năm qua gia đình chưa tìm được. __________________________________ Gần 10.000 lá thư của bà Tuyết đã được gửi về cho gần 10.000 gia đình liệt sĩ ở 14 tỉnh, thành phía Bắc (theo tên gọi lúc bấy giờ). Gồm: Quảng Bình, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nam Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Hưng, Hà Sơn Bình, Bắc Thái, Hà Bắc, Vĩnh Phú, Cao Bắc Lạng, Thái Bình. Ông Nguyễn Văn Chữ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trường Thọ, cho biết: “Bà Mai Thị Tuyết đã nhiều năm làm công tác tìm và gửi thư báo tin nơi liệt sĩ được chôn cất và nơi liệt sĩ hy sinh cho thân nhân các gia đình. Bà làm việc này bằng cái tâm và tình cảm của bà dành cho đồng đội. Lẽ ra danh sách về nơi an táng, hy sinh của các liệt sĩ phải được các đơn vị có trách nhiệm thông báo về cho gia đình vì các danh sách này đã có từ lâu và còn được đưa cả lên mạng cho biết”.