Bài 2: Cuộc đấu súng kinh hoàng trên dòng sông Kinh Thầy

ĐÀO TẨU TRONG GIÔNG BÃO

Cải tạo ở Trại giam Nam Hà, hắn đâm chết một phạm nhân cùng buồng, còn khi bị chuyển vào Trại giam số 5 Thanh Hóa, ngay từ ngày đầu nhập trại, hắn liên tiếp vi phạm nội quy trại giam. Nhập Trại 5 Thanh Hóa ngày 25-8-1997 thì chỉ hơn một tuần sau, tức ngày 14-9-1997, hắn đánh một phạm nhân cùng buồng, bị xử lý cảnh cáo. Tiếp đến, ngày 29-9-1997 hắn có lời nói hỗn hào với cán bộ trại giam, cũng bị xử lý. Ngày 10-12-1997, Linh “cu” dùng cổ chai đâm một phạm nhân gây thương tích. Theo nhận xét của Trại giam số 5 thì thái độ chấp hành án phạt tù của hắn liên tục xếp loại kém.

Phà An Thái được phong tỏa để khám nghiệm hiện trường

Trần Quang Minh (tức Minh “rồng”, SN 1974, trú Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội). Với biệt danh “siêu trộm”, Minh “rồng” cũng chỉ có trình độ học vấn tương đương với Linh “cu”, tức là 6/12. Từ khi bỏ học, hắn đi lang thang trộm cắp. Không giống như những tên đạo chích bình thường, đi gây án phải có đồng bọn cho đỡ sợ và để giúp nhau đột nhập cũng như tẩu tán tài sản trộm được, Minh “rồng” thường xuyên gây án một mình. Minh “rồng” quan niệm, càng ít người biết càng khó bị lộ, hơn nữa tài sản trộm được cũng không phải chia cho ai. Dù tài giỏi mấy nhưng Minh “rồng” không tác oai tác quái được lâu. Hắn đã hai lần bị bắt và đương nhiên có hai tiền án về tội trộm cắp và trốn trại.

Vụ trộm cắp “kinh điển” gắn với tên tuổi Minh “rồng” là vụ xảy ra ngày 8-12-1995, khi đó Minh vừa trốn khỏi Trại giam Ngọc Lý, Bắc Giang. Một đêm lang thang ở khu vực phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Minh “rồng” phát hiện một ngôi nhà rất to vẫn còn đèn sáng. Ngước lên tầng hai thấy nhà này không có chấn song, hắn trèo qua cửa mò vào lấy trộm ba chiếc áo da khoác lên người, rồi dùng chìa khóa lấy được ở tầng một mở cửa xếp, lần lượt dắt ba xe máy (một xe Dream, một xe Win 100, một xe Astrea) ra khỏi nhà. Dù đang bị truy nã gắt gao về hành vi trốn trại nhưng Minh “rồng” vẫn bình tĩnh đưa lần lượt ba xe giấu vào chân cầu thang khu chung cư bên cạnh. Sau đó gã đi từng chiếc xe đến gửi tại bãi xe Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội rồi lại đi xe ôm quay lại để đi chiếc còn lại. Hôm sau, hắn thuê ôtô chở hai xe máy trộm được đi bán còn chiếc Win 100 giữ lại để đi. Gần mười ngày sau, Minh “rồng” bị bắt trên đường khi đang vi vu trên chiếc xe trộm được. Lần này, gã phải nhận mức án tù mười lăm năm sáu tháng và mười lăm ngày.

Bị bắt vào Trại 5, hắn liên tiếp vi phạm nội quy, liên tục bị xử lý kỉ luật. Gặp Linh “cu” như gặp tri âm, cả hai thường xuyên tổ chức lén lút đánh bạc trong buồng giam. Trưa 14-9-1998, chúng cùng nhau vượt tường trốn thoát.

Theo lời khai của Minh, hắn tích cóp một số tiền do các phạm nhân cùng trại cho nhiều lần. Ngoài ra, hắn còn kiếm được hai chiếc áo mưa để dành cho việc trốn trại. Mục đích của việc mặc áo mưa là che đi chữ “cải tạo” ở sau áo bởi tất cả quần áo phạm nhân đều được in hai chữ đó. Ngày 13-9-1998, đang áp thấp nhiệt đới, trời mưa to gió lớn, Minh “rồng” và Linh “cu” bàn nhau hôm sau nếu thời tiết vẫn “thuận lợi” thì sẽ bỏ trốn. Khi đào thoát, hai tên chỉ mặc quần đùi, áo ba lỗ và khoác áo mưa để tránh bị phát hiện.

Ngoài ra, Linh “cu” còn mang theo một túi nylon đựng hai bộ quần áo dài. Lúc ăn cơm trưa, trời mưa to gió lớn, phạm nhân đi lại nhiều, hai tên quyết định trốn trại. Chúng mang theo 1,8 triệu đồng rồi từ buồng giam số một phân trại K3 đi qua sân trại, chạy qua vườn rau, đến chân tường bảo vệ phía tây, nơi có nhiều cây cối, khá xa chòi canh gác. Chạy đến gần tường, chúng dùng que khoét một lỗ trên tường có đường kính 3cm cách mặt đất 1,3m và lấy một tàu dừa khô dựng bên cạnh. Linh “cu” kiệu Minh “rồng” đứng lên vai để gã bám vào hàng rào dây thép gai rồi bẻ gập rào xuống ngồi lên trên. Tiếp đó, Minh “rồng” thò một chân xuống để Linh “cu” bám vào leo lên. Chúng cùng nhảy ra ngoài, mặc quần áo mang theo, khoác thêm áo mưa rồi tẩu thoát. Hai tên chạy một mạch tới nông trường Thống Nhất và thuê xe ôm chạy về thành phố Thanh Hóa. Từ đây, chúng bắt xe khách về Hà Nội vào đêm 14-9-1998. Để tránh sự phát hiện của công an, Linh “cu” đổi tên là Hùng, Minh “rồng” thay tên là Phước.

Minh “rồng” mò về nhà gặp anh trai xin tiền, còn Linh “cu” ngồi ở quán nước đợi. Những ngày sau đó, chúng sống lang thang trong các khách sạn, nhà nghỉ và liên tiếp gây ra một loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hà Tây, Quảng Ninh.

“BÓNG MA” TRÊN QUỐC LỘ 18

Khoảng 1 giờ 50 ngày 24-9-1998, khi Linh “cu” và Minh “rồng” đang lang thang ở đường Phan Kế Bính, Hà Nội tìm cách trộm cắp tài sản thì thấy anh Võ Thế Tài (trú tại 24 Liễu Giai) dừng xe máy bên đường, chìa khóa vẫn cắm trong ổ điện. Linh liền áp sát, túm cổ anh Tài, cả hai tên gí dao nhọn vào người khống chế anh Tài khiến nạn nhân hoảng sợ không dám chống cự. Minh “rồng” nhảy lên xe máy, Linh “cu” đẩy ngã anh Tài rồi leo tót lên ngồi sau xe phóng mất dạng.

Chỉ năm ngày sau, tức 29-9-1998, hai tên tội phạm lại gây ra vụ cướp tiệm vàng Tâm Thiện ở thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là quận Hà Đông, Hà Nội). Khoảng 21 giờ cùng ngày, Linh “cu” và Minh “rồng” bịt mặt, xông vào tiệm vàng Tâm Thiện, là nhà của chị Đỗ Thị Hạnh, ở số 13 khu định cư 2,6ha Trần Đăng Ninh, Quang Trung, Hà Đông. Chúng dùng súng ngắn khống chế bắt chị Hạnh đưa tiền vàng. Chị Hạnh nói không có liền bị chúng dùng báng súng đập nhiều nhát vào đầu bất tỉnh (thực ra, chị Hạnh chỉ là người cho thuê cửa hàng, còn chủ cửa hàng là anh Triệu Nguyên Thiện khi kết thúc một ngày bán hàng đã mang hết tiền vàng về nhà mình). Chúng nhốt hai cháu nhỏ con chị Hạnh vào nhà vệ sinh rồi lục soát tìm kiếm vàng, tiền nhưng không thấy nên bỏ đi.

Sau khi gây ra hai vụ cướp này, hai tên trốn ra Quảng Ninh, chúng mua thêm một khẩu súng AK cưa báng cùng một số đạn. Đêm 11-10-1998, hai tên nghỉ tại nhà hàng Hoa Thủy Tiên, thành phố Hạ Long. Ngay đêm đó, Linh “cu” mua dâm với Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1983, quê ở Hải Dương). Và người phụ nữ này trở thành bồ của Linh “cu” cho tới ngày tất cả bị bắt.

Biết tuyến cửa khẩu Móng Cái là thiên đường của dân buôn lậu. Họ thường thuê ôtô từ các tỉnh đồng bằng lên lấy hàng và dĩ nhiên ai cũng phải ôm theo khá nhiều tiền nên Linh “cu” bàn với Minh “rồng” làm một vụ lớn. Ngày hôm sau, từ bến phà Bãi Cháy, Linh “cu” và Minh “rồng” dùng xe máy cướp được của anh Tài, bám theo ôtô Vonga do anh Nguyễn Mạnh Chiến (ở Hải Phòng) cầm lái đang chở ba hành khách trên đường ra Móng Cái. Khi qua trung tâm thị xã Cẩm Phả, chúng phóng xe vượt lên trước, tới khu vực dốc Cẩm Y, chúng dừng xe lại giữa đường rồi lẻn ra rìa đường mai phục. Khi anh Chiến lái ôtô tới gần, thấy xe máy dựng giữa đường, tưởng tai nạn đã chạy chậm lại. Lập tức hai tên bịt mặt xông tới. Minh “rồng” cầm súng K54, Linh “cu” dùng súng AK chặn xe lại. Chúng yêu cầu anh Chiến tắt máy, rút chìa khóa đưa cho chúng. Một tên bắn một phát xuống đường uy hiếp. Anh Chiến buộc phải làm theo. Hai tên bắt tất cả mọi người xuống xe, nằm úp trên đường để chúng lục soát cướp tài sản. Ngay lúc đó có một xe tải hiệu Hyundai do anh Phạm Duy Quý (ở Hải Dương) điều khiển đi đến. Linh “cu” và Minh “rồng” xông tới tiếp tục khống chế, bắt tất cả những người trên xe xuống đường. Một chiếc xe tải khác do anh Trần Mạnh Cường (ở Hạ Long) vừa trờ tới, đỗ ngay sau xe anh Quý, lại bị bọn Linh “cu” buộc đưa chìa khóa. Anh Cường còn lưỡng lự thì bị Linh “cu” dùng báng súng AK đập vỡ kính xe. Khi hai tên chưa kịp cướp tài sản của những nạn nhân mới thì lại có một ôtô khách từ phía Cẩm Phả đi tới. Đó là xe Isuzu do anh Đinh Văn Ngọc (ở Hải Phòng) điều khiển. Trên xe chở chín hành khách và một phụ xe. Chúng chặn không cho xe anh Ngọc đi và bắt đưa chìa khóa.

Tiếp đó, Linh “cu” dùng súng AK đập vỡ cửa kính xe, bắt mọi người nằm úp mặt xuống đường. Hai tên vừa canh chừng mọi người vừa lục soát cướp tài sản của họ. Thấy cướp được quá nhiều tài sản, hai tên đã bắt anh Ngọc chở chúng về Cẩm Phả, ôm theo số tài sản cướp được. Tới gần thị xã Cẩm Phả, chúng bắt anh Ngọc tắt đèn ôtô rồi chúng xuống xe chạy bộ tẩu thoát. Tổng tài sản mà chúng cướp được của các nạn nhân trên bốn ôtô hơn 280 triệu đồng và 3.100 nhân dân tệ cùng một số tài sản trị giá gần 20 triệu đồng.

Sau khi gây ra vụ cướp lớn này, hai tên đón xe ôm mò về thành phố Hạ Long, ngủ tại nhà nghỉ Nữ Hoàng. Vừa tới nhà nghỉ, Linh “cu” liền gọi cho Xuyến, bảo Xuyến rủ thêm một gái mại dâm tới để phục vụ. Xuyến kêu Bùi Lệ Mỹ (SN 1978, cùng quê Hải Dương) đi xe ôm tới. Tại đây, chúng làm thành hai cặp trai tứ chiếng, gái giang hồ. Trưa hôm sau, tức 13-10-1998, cả bọn rủ nhau đi Hà Nội chơi. Từ Hà Nội, cả bọn lại đi Bắc Ninh, nương náu tại nhà người quen của gia đình Minh “rồng”. Sáng 14-10, Mỹ rủ cả bọn về nhà ăn ở, sinh hoạt ở An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương. Ngủ hai đêm ở nhà Mỹ, chúng không yên tâm nên từ hôm sau cứ chập tối là Linh “cu” và Minh “rồng” lại mò lên cái bốt hoang nằm ngủ.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 18-10-1998, Linh “cu”, Minh “rồng” và Xuyến đi xe máy xuống phà An Thái. Khi phà đang rời bến thì chúng bị lực lượng truy bắt phát hiện. Tại đây, một cuộc độ súng nảy lửa đã diễn ra khiến hơn 100 hành khách bị một phen hú vía.

CHUYẾN PHÀ “BÃO TÁP”

Kể lại với chúng tôi câu chuyện bắt giữ hai tên tội phạm nguy hiểm trên phà An Thái, bắc qua sông Kinh Thầy, Hải Dương, dường như cảm xúc của các trinh sát Cục Cảnh sát trại giam vẫn còn nguyên vẹn. Thượng tá Nguyễn Văn Phục nay là Phó cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) cho biết: “Ngày 17-10-1998, tôi và anh Nguyễn Văn Quyền (nay là thượng tá, Trưởng phòng Công tác quản giáo - Tổng cục VIII) xuống địa bàn huyện Kinh Môn để liên hệ với lãnh đạo công an huyện cử trinh sát hình sự phối hợp xác minh ở địa bàn thị trấn An Lưu và các xã khu vực nhà máy xi măng Hoàng Thạch.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 18-10-1998, được một số cơ sở báo tin Minh “rồng” và Linh “cu” đang có mặt trên phà An Thái, chúng đi xe máy cùng với một phụ nữ mặc áo phông, in hình số 17. Ngay lập tức, chúng tôi cùng hai cán bộ Công an huyện Kinh Môn lên xe phóng đi. Khi ra đến nơi, cổng phà đã đóng, phà rời bờ gần một mét. Trước tình huống này, tôi xuống trước nhảy sang phà còn anh Quyền điều khiển chiếc Yamaha 250 phân khối lao thẳng xuống phà. Vừa chạm chân, anh Quyền quan sát thật nhanh và phát hiện tên Minh đang đứng bên trái phà. Anh áp sát hô: “Minh, mày đã bị bắt”. Từ phía bên phải, chỉ cách chỗ anh Quyền đứng khoảng 2m, Linh “cu” trông thấy thế liền rút súng hô: “Thằng nào bắt thằng Minh tao bắn chết”. Vừa nói hắn vừa nhắm vào anh Quyền nổ súng. Viên đạn tên Linh “cu” bắn đã sượt qua thái dương và găm vào ngực Quyền. Mặc dù bị thương nhưng anh Quyền vẫn lao về phía tên Linh “cu” ở phía đầu phà và tri hô: “Cướp, cướp”. Đồng thời tên Linh “cu” cũng hô: “Cướp, cướp”. Lúc đó thấy tên Minh cầm khẩu AK đứng bên trái phà, tôi liền rút súng K59 lên đạn chạy nhanh về phía sau chiếc xe 12 chỗ và hô: “Cướp cướp, bà con nằm xuống”.

Cả chuyến phà có hơn 100 hành khách vội vàng nằm rạp, không ai dám nhúc nhích. Xác định Linh “cu” hung hãn hơn Minh “rồng” nên thượng tá Phục quyết định tiêu diệt hắn để trừ mối họa cho những người có mặt trên phà. Cùng lúc đó, Linh “cu” phát hiện ra đồng chí Phục và giơ súng nhắm bắn liên tục. Minh “rồng” cũng kịp lấy khẩu AK giấu trong chiếc túi du lịch xả một loạt đạn. Một viên trúng khuỷu tay phải và một viên xiên từ lưng sang bụng anh Phục. Rất may viên đạn chỉ đi vào phần mềm chứ không xuyên thủng nội tạng nên Phục vẫn đủ sức chiến đấu. Một tay bịt vết thương để đỡ mất máu, một tay anh nắm chặt khẩu súng. Đúng lúc Linh “cu” di chuyển, anh Phục bắn liền bốn phát vào bụng và chân khiến hắn ngã lộn xuống sông. Bắn xong Linh “cu”, anh Phục ép lưng vào sau ôtô khách 24 chỗ để tránh đạn của tên Minh và tìm cách tiêu diệt hắn. Lúc đó, tên Minh chạy vòng theo sát mép tàu để lên phía trên phà. Khi đến đầu phà, Minh “rồng” tiếp tục nhả đạn về phía anh Phục để chặn đường tấn công. “Lúc đó súng của tôi hết đạn, tuy nhiên mỗi lần Minh “rồng” thò đầu ra định bắn, tôi lại chĩa súng về phía hắn uy hiếp, Minh “rồng” sợ lại thụt vào”.

Do anh Phục và anh Quyền đều bị thương nặng mất nhiều máu, nên đồng đội và người dân đã đưa hai anh vào Bệnh viện đa khoa Kim Thành cấp cứu. Còn Linh “cu”, dù dính đạn vẫn đủ sức bơi vào bờ nhưng hắn đã bị các đồng chí Công an huyện Kinh Môn bắt gọn.

Nguyễn Thị Kim Xuyến vừa đặt chân lên bờ, ả cũng bị bắt cùng với tư trang và 8,8 triệu đồng trong túi du lịch. Ngay hôm sau, Bùi Lệ Mỹ cũng bị bắt, công an thu giữ tại nhà Mỹ 1 radio, 1 máy ảnh là những tài sản bọn Linh “cu” cướp được để tại nhà Mỹ.

Quay trở lại thời điểm khi phà cập bến phía huyện Kim Thành, Minh “rồng” chạy lên trước, anh Phục đuổi sát theo sau. Ngay sau đó, tên Minh đã gí súng AK vào mạng sườn một người đi xe Dream khống chế và bắt anh này chở về phía đường 5.

(Còn tiếp)



