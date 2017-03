Bài 5: Nhiều nơi hỗ trợ người đồng giới

T. sống mặc cảm và khép kín, các đồng đẳng viên phải mất vài lần mới trò chuyện được với T. và đưa T. đi làm xét nghiệm HIV. T. không ngờ rằng mình chưa bị nhiễm HIV vì trước đó T. quan hệ với rất nhiều người mà không dùng bao cao su. Thấy được lợi ích của hành vi tình dục an toàn và ám ảnh vì cái chết của một người bạn mới mất vì căn bệnh thế kỷ AIDS, T. dần đoạn tuyệt với quá khứ và tham gia làm một tư vấn viên trong nhóm. Hiện T. hoạt động rất tích cực và kết nối được mạng lưới thành viên rất rộng” - anh Lê Thanh Phương, trưởng nhóm The boy - một nhóm chuyên hỗ trợ người đồng giới (đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới), chia sẻ. Ngoài ra nhiều trường hợp được nhóm giới thiệu học nghề miễn phí như hớt tóc, thiết kế web, name card... đã ổn định cuộc sống bằng nghề mới.

Anh Phương nhận định người đồng giới hoạt động mại dâm có nguy cơ cao lây nhiễm HIV cho chính họ và cộng đồng do thiếu hiểu biết, tự ti mặc cảm và ngại tiếp cận với các dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe. Những người chuyển giới khó xin được việc làm, chính sách pháp luật Việt Nam chưa thừa nhận việc kết hôn đồng giới nên việc họ sống chung khó được kiểm soát.

Vì vậy nhiệm vụ của nhóm là tiếp cận, phát và hướng dẫn sử dụng bao cao su đúng cách, tư vấn, tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi hành vi cho nhóm người đồng giới hoạt động mại dâm tại các cơ sở dịch vụ nhạy cảm, nơi công cộng, mạng xã hội, các diễn đàn trên mạng... Hiện nhóm đang chăm sóc cho 50 người nhiễm HIV. Trong năm 2014, nhóm đã tiếp cận được hơn 1.200 khách hàng, chuyển gửi xét nghiệm đạt 80% tổng số khách hàng tiếp cận, tổ chức 160 buổi truyền thông thay đổi hành vi (ảnh)…