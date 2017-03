Băng cướp tiệm vàng và kỳ án 10 năm - Kỳ 1:Ký ức kinh hoàng

Khi cướp là đánh phủ đầu, dùng súng bắn thẳng vào nạn nhân khiến những người kinh doanh vàng bạc đá quý luôn sống trong sợ hãi, không biết khi nào mình trở thành nạn nhân. Phải hơn mười năm sau vụ cướp đầu tiên, Bộ Công an mới triệt phá được băng cướp này.

Ông Tâm, chủ tiệm vàng Thanh Tâm (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi), kể lại vị trí để túi vàng bị băng cướp lấy mất - Ảnh: NGỌC KHẢI

Đến giờ, khi nhắc đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào tối 22-9-2000 ông Đỗ Văn Xuân, chủ tiệm vàng K’Tân Tiến (thị trấn Long Hoa, huyện Hòa Thành, Tây Ninh), như thở phào nhẹ nhõm nói: “Tụi cướp đã bị bắt nên tôi mừng lắm. Trước đây hễ có ai hỏi đến chuyện này là tôi ém nhẹm không dám nói vì sợ bị trả thù”.

Tưởng như đã chết

Ông Xuân nhớ như in một buổi tối sau ngày Tết Trung thu, ông chở vợ cùng thùng đựng vàng từ kiôt ở chợ Long Hoa về nhà. Hôm ấy, đoạn đường đá đỏ về nhà tối om đang lất phất mưa. Gần về đến nhà, xe vừa giảm tốc độ thì một tên cướp mặc áo sơmi ngắn tay thủ sẵn sau lưng một gậy sắt bước đến đánh thẳng vào đầu, ông Xuân đưa tay đỡ nhưng không kịp, ông ngã xuống bất tỉnh. Bà Quận, vợ ông, trong lúc giằng co cũng bị tên cướp vung gậy đập tới tấp. Trong chớp mắt, tên cướp giật được thùng vàng và nhảy lên chiếc xe 67 do đồng bọn trờ tới, chạy mất hút.

Ông Xuân nói: “Tôi bị tụi nó đánh chấn thương sọ não, hộp sọ bị hõm xuống. Sau một tháng nằm viện, tôi đã sụt cân từ 63kg xuống còn 45kg”. Lo buồn, hoảng sợ trước bọn cướp táo tợn, mái tóc ông Xuân cũng mau bạc hẳn đi. Sau vụ cướp, ông Xuân cùng vợ con chuyển hẳn lên chợ. Bà Quận kể: “Cả mấy tháng trời tôi không dám đi qua đoạn đường bị cướp, ở kiôt luôn chứ không dám về nhà, đêm leo lên gác ngủ, ban ngày xuống bán hàng”.

Còn ông Tâm, chủ tiệm vàng Thanh Tâm (thị trấn Củ Chi, TP.HCM), dù đã hơn mười năm vẫn nhớ như in vụ cướp mà ông tưởng mình đã bị bắn chết. Ông Tâm xắn tay áo đưa ra vết sẹo dài trên cánh tay nói đây là vết tích về một ký ức kinh hoàng của đời mình.

Ông Tâm kể lại vào buổi tối 7-11-2001, sau lần đầu chuyển vàng từ chợ Củ Chi về nhà (trên quốc lộ 22) an toàn, ở lần hai khi chưa kịp dựng chiếc Vespa trên sân nhà thì dưới ánh sáng lờ nhờ, một người đàn ông ngồi ở ghế đá trước nhà đứng lên tiến lại gần. Trong lúc chưa kịp định thần, người này đưa họng súng đen ngòm ra, chĩa về phía ông. Ông Tâm thấy súng liền bỏ ngay của cải quay lưng chạy.

Tên cướp đã không chần chừ bóp cò. Tiếng súng chát chúa vang lên, tay phải ông Tâm đau nhói. Dù cánh tay nhói buốt nhưng ông Tâm gượng sức chạy tiếp, chạy được một đoạn thì một tên khác từ xa lao tới, hướng họng súng về phía ông Tâm tiếp tục bóp cò. Súng không nổ nhưng hai tiếng kêu “cạch, cạch” đã khiến ông Tâm hồn vía lên mây. “Lúc đó tôi nghĩ đời mình đã tàn thật sự và la thét lên: Đừng bắn, đừng bắn! Tên đầu tiên lao tới chiếc Vespa giật lấy túi xách bên trong có 200 lượng vàng. Cả hai cầm súng chạy về phía hai xe máy chờ sẵn rồ ga, vừa chạy vừa vãi đạn tẩu thoát. Anh xe ôm gần đó lao ra định ngăn cản thì bị bắn lủng một bên ống quần”.

Bà Thanh kể: “Bọn chúng bắn trượt qua đầu tôi” - Ảnh: NGỌC KHẢI

Sống trong sợ hãi

Còn bà Hằng - chủ tiệm vàng Kim Lộc (xã Phước Lợi, H.Bến Lức, Long An, nay đã dời về địa chỉ mới) - nói: “Đến giờ tôi và gia đình vẫn chưa thể nào quên vụ cướp chín năm trước. Hôm bữa trời cũng mưa lất phất như thế này”. Bà Hằng vén mái tóc để lộ một vết sẹo trên trán và cho hay không chỉ bà mà ông Kiệt, chồng bà, đến giờ vẫn còn một vết sẹo trên mặt. Hai vết sẹo như lời mách bảo vợ chồng bà phải cẩn trọng hơn trong nghề.

Bà Hằng kể chập tối 10-7-2003, con đường chuyển vàng từ chợ về nhà đã hàng chục năm không ngờ lại gặp phải bọn cướp chuyên nghiệp. Lúc đó, hai vợ chồng bà Hằng đóng cửa tiệm rồi mang 94 lượng vàng và 100 triệu đồng đi xe máy về nhà. Chỉ còn cách nhà khoảng chục bước chân thì có hai người đàn ông đi xe máy áp sát, dùng một vật cứng đánh thẳng vào mặt ông Kiệt khiến ông té xỉu tại chỗ.

“Hai tên cướp quay sang dùng gậy cứng đánh vào trán tôi tới tấp rồi giật phăng giỏ đựng vàng, sau đó rồ ga chạy mất. Lúc đó hoảng quá tôi định chạy theo thì có người dân can ngăn lại...”. Ông Bảo, người bán tạp hóa ngay gần nơi bọn cướp gây án, kể lại: “Lúc tui đang định đóng cửa thì nghe tiếng la thét “cướp cướp” của bà chủ tiệm vàng. Ngày đó làng quê đang yên ả, xe máy vứt ngoài đường cả ngày chẳng sợ mất bỗng dưng dậy sóng nơm nớp nỗi lo sợ tụi cướp man rợ”.

Sau đó ít lâu, một vụ cướp khác xảy ra với thủ đoạn tương tự là nhắm tới người chuyển vàng từ tiệm về nhà đã xảy ra ở chợ Mới (thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh). Khoảng 20g ngày 31-12-2003, khi bà Linh, chủ tiệm vàng Kim Quang, cho vàng vào giỏ xách để về nhà bên kia đường thì bị hai tên lao tới cướp. Sau một lúc giằng co, chúng đã gí súng vào hông bà Linh bắn một phát rồi giật phắt giỏ đựng vàng tẩu thoát. Ngay lúc đó, ông Q. (chồng bà Linh) từ trong tiệm bước ra liền tri hô thì bị tên cướp bắn hai phát nhưng không trúng.

Bây giờ, đến khu vực chợ Phạm Thế Hiển (quận 8) hỏi tiệm vàng Kim Thanh hầu như ai cũng biết. Không phải đây là tiệm vàng hoành tráng nhất chợ mà là cách đây ít năm, ông bà chủ tiệm này đã giáp mặt băng cướp cạn ghê rợn. Ông Doãn Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Thanh, đã vĩnh viễn ra đi dưới họng súng của băng cướp.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh, vợ ông Mỹ, không giấu được nét bàng hoàng, kể: “Khoảng 19g ngày 2-10-2004, khi tôi vừa đóng cửa tiệm cùng anh ấy đem 50 lượng vàng, 150 triệu đồng và 11.000 USD về nhà thì trời đổ mưa. Vừa rẽ qua lộ 23 thì có hai tên mặc áo mưa, đeo khẩu trang bắn anh ấy. Ngỡ là bánh xe nổ nhưng khi nghe anh ấy la “cướp cướp” thì tôi biết tai họa đã ập đến”.

Khi vừa la lên, hai tên cướp vứt xe chỏng chơ trên đường, một tên nhảy ra chĩa súng bóp cò “cạch cạch”. Bà Thanh cứ nghĩ là súng giả nhưng hai tên khác trên xe máy lao lên chĩa súng bắn vào ông Mỹ khi ông đang cố mở dây ràng túi vàng trên xe. “Tôi thấy anh ấy gục xuống nên nhoài người đỡ dậy, nhờ đó mà tránh được thêm một phát đạn bắn thẳng lên đầu tôi” - bà Thanh kể. Sau đó chúng xúm lại tháo dây buộc túi vàng cột trên xe, tên còn lại dùng báng súng đập liên tiếp vào đầu bà Thanh mấy phát rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

