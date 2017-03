Bảo vệ, vệ sĩ lạm quyền - Bài 2: Tuyển dụng qua loa, đào tạo sơ sài

Bảo vệ siêu thị lại đánh người Đó là bảo vệ Siêu thị Lotte, 469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng (quận 7, TP.HCM). Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Ngọc, sáng 3-9, ông đến Siêu thị Lotte để mua hàng. Thấy cửa mở nên ông vào nhưng một bảo vệ yêu cầu ông ra ngoài vì chưa đến giờ mở cửa. Thấy ông đi chậm, bảo vệ giục ông đi nhanh. Ông Ngọc nói: “Tôi sẽ ra ngay, anh đừng đối xử với tôi như vậy”. Bảo vệ định hành hung ông nhưng có người can ngăn. Ông Ngọc và đại diện tổ bảo vệ trình bày vụ việc với Công an phường Tân Hưng, quận 7. Ảnh: CTV Hơn nửa tiếng sau, ông Ngọc quay lại siêu thị để mua hàng. Đang lựa chọn thực phẩm, bất ngờ người bảo vệ khi nãy cầm vật cứng lao đến đánh tới tấp khiến ông Ngọc bị thương. BV Đa khoa Sài Gòn ghi nhận ông Ngọc bị đa chấn thương phần mềm, nhất là vùng ngực và tay, sưng bầm nhiều do tác động của ngoại lực. Theo hồ sơ Công an phường Tân Hưng, bảo vệ trên có tên là Đinh Tấn Tài, nhân viên Công ty Dịch vụ Bảo vệ Sài Gòn Nam Chính Trực.