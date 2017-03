Bí ẩn sau chuyên án

Tôi có may mắn được xem toàn bộ hồ sơ cũng như gặp gỡ các điều tra viên CAQ Long Biên khi các anh vừa phá xong một vụ án như thế. Trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió và những đêm thiếu ngủ, tôi vẫn nhận thấy niềm vui ánh lên trong mắt các anh.

Nhà của Nguyễn Văn Diệp - nơi xảy ra vụ án mạng

Đến hôm nay, hơn 100 ngày xảy ra vụ án mạng, anh Phạm Thanh Tùng (SN 1973), nhà ở tổ 1, phường Thượng Thanh, quận Long Biên có thể thanh thản yên nghỉ dưới ba tấc đất bởi toàn bộ bí mật của vụ án đã được vén lên. Những kẻ phạm tội lần lượt bị sa lưới. Nó là kết quả của một quá trình điều tra kiên trì, bền bỉ, không biết mệt mỏi của anh em Đội CSĐT suốt từ khi vụ án xảy ra cho tới khi kết thúc.

Nhân chứng mỏng, những chứng cứ ban đầu chưa thể mang lại niềm tin cho người làm án, thế rồi, ngày qua ngày, tập hồ sơ dần một dày lên. Nhiều chi tiết rất nhỏ, gián tiếp đã được xâu chuỗi và cùng những chứng cứ khác đã giúp các điều tra viên có cái nhìn khách quan hơn về bản chất vụ án cũng như lược bỏ bớt những nghi vấn không liên quan.

Còn nhớ ngày 28-8-2010, khi Cơ quan CSĐT - CAQ Long Biên quyết định tiến hành khai quật và pháp y tử thi với sự tham gia của Viện KTHS - Bộ Công an, Phòng KTHS - CATP Hà Nội, mọi người đều hồi hộp, lo âu. Tử thi đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, đúng ngày khai quật trời lại đổ mưa tầm tã.

Dưới tấm lều bạt, trong màn nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống, có ai đó lầm rầm khấn mong cho ông trời phù hội để việc điều tra được suôn sẻ, không gặp bất trắc gì. Thật linh nghiệm, sau mấy tiếng pháp y, kết quả mang lại thật bất ngờ.

Trước khi chết, anh Tùng bị gãy 12 xương sườn chia đều cho 2 bên và nguyên nhân chết được xác định là: Tràn khí, tràn máu khoang phổi trái gây suy hô hấp cấp do gẫy nhiều xương sườn phải và trái gây rách màng phổi do tác động của vật tày với lực rất mạnh, không loại trừ tác động nhiều lần. Với mức độ tổn thương như vậy, anh Tùng khó có thể đi lại bình thường được.

Tên Diệp trong buổi thực nghiệm điều tra

Có thể nói, đây là một kết luận mang tính chất đột phá bởi hướng điều tra đã chuyển sang một ngả khác. Nó không đơn giản như nhận định ban đầu bởi trước khi án mạng xảy ra, anh Tùng cũng đã bị đối tượng Nguyễn Chiến Thắng (SN 1972), trú tại ngõ 667 Nguyễn Văn Cừ, phường Đức Giang, quận Long Biên đánh cho thừa sống thiếu chết và đánh nhau xong, Thắng còn khoe với chiến hữu: Mới đánh một thằng ở ga, thằng này về nhà chỉ có chết!

Tuy nhiên, một cuộc xô xát nhanh cũng không thể gẫy đến 12 xương sườn và nạn nhân khó sống thêm được mấy ngày nữa. Kết quả thực nghiệm điều tra việc Thắng đánh anh Tùng có cơ sở kết luận hành vi gây thương tích của Thắng phù hợp với các vết thương trên người anh Tùng.

Đối tượng Thắng bị loại bỏ nghi vấn. Vậy ai là kẻ đã gây ra những thương tích trầm trọng dẫn tới cái chết của anh Tùng? Đây là một câu hỏi lớn khiến mọi người đều cảm thấy có một khối đá nặng đè ngang ngực.

Trong cuộc đời mình, các anh đã phá không biết bao nhiêu chuyên án, nhưng mỗi chuyên án lại có những trắc trở riêng, ẩn số riêng mà để giải mã nó vô cùng khó khăn, phức tạp.

Dẫu vậy, họ vẫn quyết tâm bằng hết khả năng của mình để tìm ra sự thật, bởi nếu không, họ sẽ luôn thấy mình như người có lỗi, mắc nợ với người xấu số.

Đối tượng nhiều ẩn số nhất và cũng khó đấu tranh khai thác nhất trong vụ án là Nguyễn Văn Diệp (SN 1968), nhà ở tổ 1, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Nạn nhân chết ngay trong nhà y, đương nhiên giữa y và nạn nhân phải có một mối liên hệ nào đó.

Lần giở lý lịch của y ra được biết y thuộc dạng “mặt đầy tiền án, trán đầy tiền sự” và từng có 15 năm ăn cơm tù. Nghĩa là y cực kỳ lỳ lợm, chai sạn và có rất nhiều thủ đoạn trong việc khai báo gian dối, cho các điều tra viên leo dây. Sự tinh vi, thủ đoạn của y như được lập trình sẵn với vẻ mặt lạnh lùng bất cần và để y cúi đầu nhận tội là cả một quá trình đấu trí gian nan.

Một điều tra viên tâm sự với tôi: Bằng linh cảm, có thể thấy ít nhiều Diệp liên quan tới vụ án. Triệu tập y lên nhiều lần với hơn 10 bản cung, xét hỏi liên tục trong nhiều giờ nhưng y vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Hỏi gì y cũng trả lời không biết, không liên quan rồi đưa ra những chứng cứ nhằm khẳng định mình ngoại phạm.

Hơn một lần, điều tra viên nhìn y và có chút ngạc nhiên. Y nhìn chằm chằm vào anh, mắt không chớp. Kinh nghiệm cho thấy chỉ có những tên lưu manh sừng sỏ mới có thái độ như vậy. Ánh mắt của y chứng tỏ y không hề sợ hãi, rất bình tĩnh để thăm dò đối phương và nếu điều tra viên vội vàng, bất cẩn, y sẽ chủ động đánh lạc hướng điều tra.

Ngay cả việc điều tra viên “vô tình” để y biết bản ảnh khai quật tử thi (với bản ảnh này xin thú thật, tôi cũng đã xem nhưng giở rất nhanh bởi cảm giác nôn nao trong người), y chỉ nhíu mày một chút, nén một tiếng thở dài rồi lại nhìn ra hướng khác, như thể nạn nhân không quen biết với mình và mình cũng không có liên quan gì đến vụ án.

Giữa Diệp và gia đình nạn nhân có quan hệ khá thân thiết với nhau. Ngày hôm sau, y ngồi uống nước với anh Phạm Hồng Mạnh (anh trai của anh Tùng), giữa lúc câu chuyện đang vui vẻ, y khoe: Hôm qua, công an cho xem bản ảnh pháp y tử thi, phần đầu nạn nhân thấy có một cục máu đen sì. Chắc là nó bị đánh vào đầu nên tụ máu dẫn đến chết! Thật ra, chính y không phải vô cớ mà nói ra điều này. Đây là cách để y hướng cái chết nạn nhân vào một nguyên nhân khác. Đó là chấn thương sọ não chứ không phải gẫy xương sườn, tràn dịch màng phổi. Điều này thì y quá rõ, nhưng việc cố tình lái vụ án sang ngả khác cũng là một ý đồ nằm trong sự toan tính của y.

Từ những bản cung đầu tiên, y cũng đã tỏ ra “cao thủ” với vẻ mặt tỉnh queo lúc diễn tả lại cảm giác bước chân vào nhà và nhìn thấy anh Tùng nằm bất động trên sàn. Với một chút đăm chiêu như cố nhớ lại một sự việc, y kể: Tùng nằm ngay sát cửa ra vào, bên cạnh là một chai trà xanh không độ còn lại một ít nước bên trong. Chắc chắn đây là chai rượu nên rất có thể Tùng uống nhiều rượu, rồi mưa trút xuống nên bị cảm lạnh, vì không được sơ cứu kịp thời nên chết. Đó là một “giả thuyết” do y tạo y nhằm cho công an leo dây nhưng cũng được các chiến sĩ công an không bỏ qua mà tập trung xác minh và thu thập tiếp những chứng cứ cần thiết để đi tới kết luận rằng “giả thuyết” của y là không có cơ sở.

Bản chất của tội phạm là gian dối, chối tội và như thế, giữa công an và kẻ phạm tội luôn âm thầm diễn ra một cuộc đấu trí. Diệp lại có quá nhiều “bản lĩnh” và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Y đưa ra rất nhiều lý do để cho mọi người thấy rằng, vào thời điểm vụ án xảy ra, y không có mặt tại hiện trường. Y không biết rằng, những điều này đã phản lại y bởi sự thật khách quan chỉ có một. Những mâu thuẫn từ lời khai của y đã vạch mặt y và như có một phép màu, tất cả được sàng lọc, kết nối, xâu chuỗi để rồi những tài liệu buộc tội y ngày một nhiều cho đến khi không thể chối cãi được nữa, y phải cúi đầu nhận tội.

Dù che đậy đến mấy nhưng kẻ phạm tội vẫn lòi cái đuôi của mình từ những việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa, y là một con người có đầy đủ những cảm xúc bình thường. Ngoài mặt giả bộ bình tĩnh nhưng bên trong y là sự giằng xé nội tâm giữa những gì đã diễn ra và mọi thủ đoạn để che giấu tội lỗi của mình.

Sau những lần bị công an triệu tập, người thân của y dễ dàng nhận thấy những thay đổi bất thường trong con người y. Y lầm lũi, ít nói hơn, làm việc gì cũng kêu mệt nhưng không rõ là bệnh gì. Nhắc y đi bệnh viện khám, y bảo, bệnh y chẳng có thuốc nào chữa được. Phải chăng, y cũng dằn vặt với những việc làm của mình nhưng lại luôn sợ hãi khi phải đối diện với pháp luật?

Y còn kể, giấc ngủ với y trở nên rất khó khăn. Hầu như đêm nào y cũng trằn trọc. Đến gần sáng, vừa chợp mắt một lúc thì hình ảnh của Tùng lại hiện về. Tùng mặc một bộ quần áo trắng, đứng bên bậu cửa, khuôn mặt trắng như sáp và từ người Tùng, hơi lạnh tỏa ra khắp phòng. Y mời Tùng vào nhà, bảo Tùng có cần gì không, trước khi “đi” còn điều gì uất ức không... Tùng cứ nhìn y như người xa lạ và đáp lại những câu hỏi đó là sự im lặng. Ánh mắt của người xấu số ấy cứ nhìn xoáy vào y cho đến khi y cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trống ngực đập thình thịch và mồ hôi vã ra ướt đẫm chiếc áo đang mặc trên người.

Theo Nguyễn Tuấn (ANTĐ)