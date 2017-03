Bộ sưu tập xe hơi chính khách

Chủ nhân của bộ sưu tập xe sang trọng và “khó kiếm” kể trên là Nguyễn Tuấn Ngọc – một “đại gia” ít người biết tới ở Hà Nội tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh trại dưỡng lão chăm sóc các cụ cao tuổi.











Xe Lincoln đời 91 mang biển số 29K – 8888, chiếc xe phục vụ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.



Những chiếc xe cổ điển

Theo anh Ngọc, tính đến thời điểm hiện tại, những chiếc xe thương hiệu Lincoln đời cũ ở Việt Nam chỉ đếm được không quá mười đầu ngón tay. Trong số đó, có… sáu xe đang nằm trong gara thuộc sở hữu của Nguyễn Tuấn Ngọc. Con đường sưu tập xe siêu sang, đẳng cấp chỉ phục vụ chính khách của anh Ngọc cũng chỉ bắt đầu được tròn sáu năm. Năm 2005, lần đầu tiên anh “tiếp cận” với chiếc xe Lincohn ba khoang đời 91, BKS: 29L – 7805 từng phục vụ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, anh đã bị mê đắm bởi vẻ sang trọng, cổ kính của nó, nhưng anh không bao giờ nghĩ đến việc một lúc nào đó sẽ có được nó trong gara xe của mình.Mê xe hơi từ bé, am hiểu về xe như một chuyên gia thực thụ, nhưng Nguyễn Tuấn Ngọc lại có một ý nghĩ khác về sưu tập xe: xe hơi không phải chỉ để “đánh bóng”, và không phải chỉ những xế hộp siêu sang mới đáng là bộ sưu tập về xe. Xe hay bất kỳ bộ sưu tập nào, nó là tình yêu, tài sản tinh thần vô giá và cốt cách của người sở hữu nó.Đó là lý do Ngọc có dàn xe Lincoln mà trong số đó, có những chiếc xe đã từng phục vụ những chính khách hàng đầu của Việt Nam. Anh không nói nhiều về câu chuyện “làm sao có được những chiếc xe đã từng phục vụ các chính khách”, mà chỉ nói về tình yêu xe của mình.Ngoài chiếc xe ba khoang, Nguyễn Tuấn Ngọc còn có một xe Lincoln đời 91 mang biển số 29K – 8888, chiếc xe phục vụ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.Nội thất bên trong chiếc xe này được bọc nhung đỏ trên trần xe, thảm đỏ dưới sàn xe; ghế ngồi cũng được bọc da đỏ cùng nhiều phần trên cánh cửa xe, phần trước cabin. Chiếc xe Lincoln biển số 29X – 5863 (phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng sử dụng); các xe khác mang biển số: 52N – 5932; 29M – 1384. Hai chiếc xe Lincohn khác hiện đang được cất giữ ở TP.HCM, trong đó có một chiếc Lincoln ba khoang màu trắng trang nhã.Chiếc xe Lincoln ba khoang BKS 29L – 7805 đã từng phục vụ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười thuộc dòng xe đời 91, màu đen sang trọng, có chiều dài 7,67m, có một quầy bar ở khoang giữa, bộ kính ngăn giữa phần lái và phần khoang sau.Xe Lincohn 29K – 8888 có chiều dài xe 5,43m; chiều rộng 1,8m, kích thước vỏ xe gần 1,5m; vỏ xe có viền trắng, la-răng thiết kế chuyên biệt. Trong số sáu xe Lincoln của anh Ngọc, nội thất chiếc xe “tứ quý 8” này còn mới gần như nguyên vẹn.Anh Ngọc cho hay: dòng xe Lincoln đời 89, 91, 92… tất cả các xe đều có tám máy, 4.8, xe có giảm xóc hơi nên độ an toàn rất cao, người ngồi trong xe chỉ có cảm giác xe chồng chềnh lắc ngang chứ không bị lắc từ trên xuống. Xe tự động bơm căng và nâng cao bánh theo trọng lượng mình ngồi, mã khoá ngoài cửa xe, khoá điện tự động, đèn auto, gạt nước… đều tự động.Bốn góc của xe đều có bộ giảm chấn khi va quẹt, do đó, độ an toàn cực cao.Có một lần, anh Ngọc chạy xe từ Đông Ngạc lên Sóc Sơn. Qua gương hậu, anh thấy một chiếc xe đời hiện đại đuổi theo và liên tục ra hiệu xinhan. Tấp xe vào lề đường, người trên xe bước xuống cho biết, anh ta bị mê hoặc bởi chiếc xe Lincoln cổ kính rất khó gặp ở Việt Nam mà Ngọc đang chạy, thứ hai, anh ta cũng không nghĩ một người trẻ như anh Ngọc lại có sở thích sưu tập những chiếc xe chỉ dành cho… người già như vậy!Trong số khách hàng đang nằm điều trị tại viện dưỡng lão của anh Ngọc, có cụ Nguyễn Khắc Yến, nguyên quản đốc của xí nghiệp 1.5. Vừa vào trại, cụ Yến nhận ra chiếc xe Lincoln mà ngày trẻ, chính tay cụ đã sửa chữa nó. Và thế là, những ngày cuối đời, cụ Yến lại có cơ hội gắn bó với những chiếc xe “VIP” mà hiếm khi cụ nghĩ sẽ được gặp lại nó lần thứ hai.Hiện tại, anh Ngọc có hai lái xe riêng chuyên chăm sóc “đội xe Lincoln” hiếm có của mình. Tất cả các xe đều vận hành hàng ngày, được đưa đi đăng kiểm định kỳ, bảo trì dầu mỡ… tại gara theo đợt.Anh Thụ, một trong hai lái xe cho biết: chỉ khi nào trung tâm có đối tác người nước ngoài sang làm việc, đội xe Lincoln mới được huy động đầy đủ. Khi đó, cả dàn xe đẳng cấp sáu chiếc cùng chạy trên đường đẹp đến mức không thể diễn tả cảm giác, và cảm giác đó chỉ có người yêu xe Lincoln mới hiểu được.“Tôi cố gắng giữ nguyên nội thất bên trong xe, và không thay đổi bất cứ gì trong đó.Hiện tại, những chiếc xe Lincoln mà tôi đang có 100% máy móc vẫn còn “zin”, chưa bao giờ thay đổi bất kỳ bộ phận nào. Nhiều chiếc Lincoln đời cũ 90, 91… bây giờ hầu như chỉ còn vỏ Lincoln bên ngoài, còn máy móc, nội thất bên trong đã bị thay đổi. Tôi gắn bó với những chiếc Lincoln này, trên tất cả, vì một tình yêu và đam mê đối với thương hiệu xe đẳng cấp, dù có những chiếc nếu tính giá trị vật chất, nó không bằng với một chiếc Matis mới xuất xưởng” – anh Ngọc cho hay.Theo Linh Di (SGTT)