Bụi đời ổ chuột ở Myanmar - Bài 1: Làm gì có mỏ vàng cuối cùng

Nghệ sĩ đường phố giá siêu bèo Khu vực được gọi là chợ đêm ở Yangon thật ra là một khu chợ vỉa hè tràn xuống lòng đường vào buổi tối. Chủ yếu là bán thức ăn, trái cây, thịt cá, rau quả và dăm ba món đồ linh tinh đa phần nhập khẩu từ Trung Quốc và Thái Lan. Thỉnh thoảng có công an tới xử lý, các quầy hàng này biến mất chừng 10 phút sau đó lại hiện ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Họa sĩ ngồi trong góc vỉa hè và tác phẩm giá 20.000 đồng. Ảnh: XUÂN YẾN Trên một cái vỉa hè chật chội và đen đúa đó có hai người đàn ông trải tấm bạt mỏng và bày tranh ra bán. Tôi đứng lại xem, thấy một ông có bộ cọ vẽ và sơn màu bên cạnh, nhớ ra hầu hết người Myanmar đều nói được chút đỉnh tiếng Anh nên hỏi: “Ông vẽ tại chỗ được không?”. “Được chứ. Năm phút thôi”. “OK!”. Cô em gái giựt áo: “Trả giá, trả giá”. Thôi kệ. Ông trải tờ giấy rô-ki khổ A3 (thứ giấy rẻ tiền hay dùng làm báo tường ở nhà mình) và bắt đầu vẽ. Ông dùng loại sơn rẻ tiền trong hũ nhỏ, hay bán để sơn vá nhà cửa. Ba cái cọ kích thước khác nhau, một lọ xăng pha, một cái bay mỹ thuật loại nhỏ và một cái… giẻ lau. Thành thục, say mê và điêu luyện như tất cả clip trên mạng về họa sĩ đường phố. Núi non, sông ngòi, nhà cửa, cây cối dần hiện ra theo những nét cọ, nét chùi và cả những ngón tay miết mạnh của ông. Nhiều hơn năm phút một chút, ông hoàn tất bức tranh khá đầy đặn và có chiều sâu. Ông hỏi được không thì gói lại. Bảo ông ký tên mình vào đi, ông hơi ngại ngùng rồi nhoẻn cười hý hoáy ký tên rất chuyên nghiệp. “Bao nhiêu tiền ạ?” - “1.000 chẹt”. Trời ơi, nó là 20.000 đồng tiền Việt đó. Hơi bất ngờ, tôi định đưa nhiều hơn thì bị giựt áo: “Đừng phá giá làm hư cuộc sống của người ta”. Ừ, vậy thì thôi... Mang bức tranh về, nghĩ chắc người họa sĩ đường phố này phải vẽ tới 1.000 lần rồi mới có thể rành rẽ độ khô của sơn, độ bay hơi của xăng mà xử lý nhanh tới vậy. Treo lên, nhìn tranh và thấy ánh mắt vui vẻ của ông khi bán được tranh, khi được nhờ ký tên, được rủ chụp ảnh. Tôi tin đây là một bức tranh đẹp và kèm theo năng lượng tích cực...