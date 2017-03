Cả dòng họ Lệnh ‘ngã ngựa’

“Không còn vùng an toàn” Ông Bo Zhiyue, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Hiện đại New Zealand, trong bài viết đăng năm 2014 trên tờ The Diplomat từng nhận định rằng “không còn ai được an toàn” trước chiến dịch chống tham nhũng. Theo phân tích của ông Zhiyue, từng tồn tại một luật bất thành văn về một “vùng an toàn” trong chính trường Bắc Kinh. Những quan chức nào cho đăng tải bài viết ủng hộ hoặc cùng xuất hiện với lãnh đạo, hoặc tham dự một sự kiện chính trị cấp cao đều có thể đảm bảo được “hạ cánh” êm ả. Thế nhưng tất cả “con hổ lớn” như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu và Lệnh Kế Hoạch lại đều nhanh chóng sa lưới chỉ một thời gian ngắn sau khi họ thực hiện các “thủ tục” này. Sự kiên định này sẽ củng cố thêm mức uy tín cho chiến dịch chống tham nhũng của cặp bài trùng chính trị Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc - nhân vật cũng được xem là “kiến trúc sư trưởng” chiến dịch “đả hổ đập ruồi”.