Cách nhắc về Việt Nam ở Mỹ đã khác

Một kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ Ngày 7-7, trên trang nhất tờ The Washington Times, một trong những tờ báo lớn của Mỹ, có trụ sở tại thủ đô Wasington, D.C. đã đăng bài viết với tiêu đề“Một kỷ nguyên mới trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam: Chuyến thăm của người đứng đầu Đảng báo hiệu tầm quan trọng của quan hệ đối tác”. Bài báo này nhìn nhận dù quá khứ có đau thương thế nào và tư tưởng có khác biệt ra sao, thì giờ đây Việt Nam và Hoa Kỳ đang sẵn sàng nắm lấy tay nhau cùng mở rộng quan hệ đối tác toàn diện. Mối quan hệ đối tác mới và đang được mở rộng này thúc đẩy các sáng kiến nhằm tăng cường mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và nhấn mạnh chiến lược tái cân bằng đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Mối quan hệ đối tác đang phát triển tạo ra một cơ chế thúc đẩy hợp tác trong quan hệ chính trị và ngoại giao, thương mại và kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, môi trường và sức khỏe, các vấn đề về di chứng chiến tranh, quốc phòng và an ninh. l Một điểm nhấn trong tuyên bố chung của hai quốc gia chính là Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP). Theo The New York Times, Tổng thống Obama hiện đang cố gắng hoàn thành TPP trong nhiệm kỳ cuối của mình. Việt Nam cũng rất tích cực tham gia vào quá trình đàm phán. Tuy nhiên, sẽ cần thêm nhiều thay đổi thiết thực hơn nữa trong các lĩnh vực còn nhiều khác biệt về quan điểm giữa hai nước, trước khi Hoa Kỳ có thể chính thức dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán vũ khí đối với Việt Nam và để Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể chính thức đến thăm Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du châu Á sắp đến. TTXVN Thượng nghị sĩ McCain: Việt Nam và Hoa Kỳ đang ở vị trí “thuận lợi hơn bao giờ hết” Nói về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong một bài viết của mình thượng nghị sĩ John McCain nhìn nhận: “Trong vòng 20 năm qua, chúng ta đã chứng kiến những bước tiến bộ đáng kể trong quan hệ hai nước, thành công hơn bất kỳ ai từng kỳ vọng. Ngay cả đối với những người tham gia thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ như chúng tôi, những bước tiến bộ trong quan hệ hai nước rất đáng kinh ngạc”. Ông McCain cũng cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đang ở vị trí “thuận lợi hơn bao giờ hết” để tiếp tục phát triển mối quan hệ, trên nền tảng là các thành tựu đã đạt được trong 20 năm qua. “Việt Nam đang trở thành đối tác quan trọng của Hoa Kỳ, cùng chia sẻ những lợi ích về chiến lược và kinh tế, bao gồm việc củng cố một trật tự thương mại mở cho khu vực, duy trì một sự cân bằng về quyền lực có ích tại châu Á-Thái Bình Dương, bảo vệ các chuẩn tắc lâu đời của thế giới, như tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình”. Cả hai nước cùng chia sẻ sự cam kết về hòa bình và an ninh khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang tiếp tục quá trình cải tạo và quân sự hóa đảo nhân tạo trên biển Đông, cũng như vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 đang quay trở lại biển Đông.