Cái chết bí ẩn của người lái xe taxi

Vụ án có nhiều dấu hiệu bất thường nên việc xác định động cơ gây án cũng như quá trình truy lùng thủ phạm rất gian nan...

CUỐC XE CUỐI CÙNG

Tuy đã nghỉ hưu nhưng thượng tá Hồ Sĩ Thả - nguyên Đội phó Đội trọng án Phòng CSHS (nay là Phòng CSĐTTP về TTXH) - vẫn trăn trở với vụ án đặc biệt nghiêm trọng từ 13 năm trước. Anh trầm ngâm: “Chiếc xe tang vật nằm một nơi trong khi anh tài xế lại chết thảm trên vũng nước cách đó vài chục cây số. Đã rõ đây là vụ án mạng nhưng đâu là hiện trường chính và vì sao nạn nhân bị sát hại, để cướp tài sản hay do tư thù?”. Từ cuốn sổ công tác đã ố vàng, nhiều trang nét chữ đã mờ nhưng bằng trí nhớ tuyệt vời của người đã mấy chục năm làm trinh sát, thượng tá Thả dựng lại hồ sơ vụ án.

Sáng 20-4-1999, người dân phát hiện chiếc taxi vô chủ nằm chỏng chơ trên Quốc lộ 13 thuộc ấp 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Nhận tin báo, CAQ.Thủ Đức cùng các phòng nghiệp vụ CATP gồm CSHS, CSĐT, Kỹ thuật hình sự khẩn trương có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Chiếc taxi của Cty TNHH Mai Linh, mang mã tài C109, bên trong đồ vật bị xáo trộn, không còn bộ đàm, đồng hồ tính tiền bị đập vỡ, trên ghế tài xế có nhiều tóc rụng, xung quanh vương vãi vết máu, sàn xe đầy bùn đất, có một chiếc giày và một sợi dây dù...

Từ những dấu vết này, các chiến sĩ công an nhận định khả năng tài xế đã bị sát hại, đây chỉ là hiện trường phụ, hiện trường chính ở một nơi hoang vắng nào đó. Công ty Mai Linh cho biết, tài xế là anh Tất Minh Cường (SN 1963, ngụ P3QPN). Lúc 23 giờ 10 ngày 19-4, tổng đài công ty điều xe anh Cường tới số 614 Nguyễn Trãi P8Q5 đón khách. Đó là lần liên lạc cuối cùng giữa anh Cường với công ty, sau đó tổng đài nhiều lần gọi điện nhưng không thấy tín hiệu trả lời.



Thượng tá Hồ Sĩ Thả tường thuật lại vụ án

Buổi trưa cùng ngày, trung tá Dương Minh Ngọc - Trưởng phòng và thiếu tá Nguyễn Đông Điệu - Phó trưởng phòng CSHS - tổ chức họp án, chỉ đạo Đội trọng án khẩn trương truy tìm người tài xế mất tích, tập trung vào các quận ven đô, trong các bệnh viện và những nơi vắng vẻ... Một tổ công tác gồm trinh sát và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ lần tìm những vị khách đi trên xe C109 cuốc từ 23 giờ ngày 19-4 để phăng ra đầu mối vụ án.

Đến số 614 Nguyễn Trãi, P8Q5, trinh sát ghi nhận đây là quán karaoke My My do chị Trần Thị Mỹ T. làm chủ. Chị T. tường trình: “Khoảng 22 giờ ngày 19-4 có bốn thanh niên đi taxi màu trắng đến quán, trong người đều đã có hơi men nên chỉ uống bốn chai bia Sài Gòn và dùng một đĩa ếch rang muối. Họ ngồi khoảng một giờ thì tính tiền, nhờ kêu taxi. Tôi nhớ cả bốn thanh niên còn rất trẻ và hơi ốm; riêng gã trả tiền nói giọng miền Nam, cao hơn 1,6m, tóc phía trước gợn sóng, phía sau dài chấm ót, mặc áo sơ mi sọc dài tay, quần jeans xanh... Theo đề nghị của họ, tôi gọi Tổng đài taxi Mai Linh, năm phút sau xe tới chở tốp khách về hướng Chợ Lớn. Khi dọn phòng, nhân viên phát hiện bị vỡ hai chiếc ly, mặt bàn và khăn có nhiều dấu máu...”. Anh Trần Phú Q., em chủ quán khẳng định bốn thanh niên này đến đây lần đầu, trong đó một gã là con nghiện.

NGƯỜI BẠC PHẬN

Đối tượng thuộc diện lưu động, taxi được điều động theo quy trình, đầu mối vụ án vô cùng mong manh. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Những gã thanh niên kia là ai, có liên quan gì đến vụ án? Chiếc taxi màu trắng chở họ từ đâu đến? Người lái taxi hiện đang ở đâu, còn sống hay đã chết... Để giải mã, Ban chỉ huy Đội trọng án xác định chìa khóa vụ án là phải tìm bằng được chiếc taxi màu trắng. Vào thời điểm ấy, loại xe màu này chỉ thuộc hai hãng Airport và Davi taxi. Ngay lập tức trinh sát được cử đi liên hệ với ban giám đốc hai đơn vị trên để làm rõ.

Thời gian nặng nề trôi, cuộc điều tra đang diễn ra trên diện rộng thì lúc 17 giờ ngày 21-4 Công an huyện Đức Hòa thông báo có một xác chết nam mặc áo mang logo của Công ty Mai Linh bị vùi trong cánh đồng lác cạnh lề đường Tỉnh lộ 10, cách cầu Âu Hạ (cầu Xáng) chừng 1,5km thuộc địa bàn ấp 5, xã Đức Hòa Đông. Các chiến sĩ Công an TP. Hồ Chí Minh khẩn trương đến hiện trường, xác định nạn nhân chính là anh Tất Minh Cường, chết trong tư thế nằm sấp, úp mặt dưới vũng nước, trên người phủ cỏ mục, tay còn đeo chiếc nhẫn, túi quần có chùm chìa khóa và 68.500 đồng, không còn đồng hồ đeo tay và chiếc bóp như lời trình báo của gia đình nạn nhân.

Mở rộng hiện trường, lực lượng điều tra phát hiện xung quanh cây cỏ đổ rạp chứng tỏ đã xảy ra cuộc vật lộn quyết liệt giữa hung thủ và người xấu số. Có một chiếc giày da được xác định là của nạn nhân, bên cạnh là chiếc dép nhựa, khả năng do thủ phạm để lại và ống nói bộ đàm taxi còn đoạn dây dẫn hình xoắn. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vùng cổ nạn nhân bị chèn ép, bầm dập là dấu hiệu bị siết cổ, khí quản và dạ dày có bùn đất cho thấy anh Cường bị dìm xuống nước bùn trước khi chết.



Vụ án được mở từ tài xế taxi màu trắng này

Anh Lê Văn T. (23 tuổi, ngụ Bình Chánh), hành nghề bán bánh mì dạo, cho biết, lúc 0 giờ ngày 20-4 anh thấy chiếc taxi màu trắng, sọc xanh giống với xe của hãng Mai Linh đậu tại đây, đèn xe còn sáng, cửa mở, một thanh niên ngồi trước vô lăng, một tên bên ngoài cao khoảng 1,6m, người nhỏ con, tóc chẻ ngôi giữa, cứ đi đi lại lại mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang chờ đợi ai. Nghĩ là khách đi đường dừng xe giải quyết “nỗi buồn” nên anh không để ý gì thêm.

Chắp nối các thông tin đã thu thập, cơ quan công an khẳng định bốn thanh niên đến quán karaoke My My tối 19-4 liên quan trực tiếp đến vụ án, chúng đã sát hại anh Cường tại Long An rồi lái taxi vứt bỏ ở Q.Thủ Đức. Tuy nhiên, vì sao anh Cường bị giết chết, để cướp tài sản hay do xích mích nhất thời với khách? Liệu có thể đây là vụ thanh toán? Nghiên cứu kỹ từng tình tiết của vụ án, Ban chỉ huy Đội trọng án đi đến quyết định đây là vụ giết người cướp tài sản, hung thủ là bốn thanh niên xuất hiện tại quán karaoke My My, do ăn chơi, nghiện ngập, bức bách về tiền bạc mà phạm tội, chỗ ở của đối tượng liên quan đến quận 5, TP. Hồ Chí Minh và huyện Đức Hòa, Long An.

Việc truy tìm chiếc xe taxi màu trắng cũng gặp nhiều gian nan bởi ngoài hai hãng Airport, Diva taxi, trinh sát phải đến các hợp tác xã du lịch và xác minh hàng trăm chiếc taxi dù. Niềm vui lóe lên khi sáng 25-4 chiếc taxi màu trắng của hãng Airport taxi đã hiện diện. Anh Phạm Minh Thông, 35 tuổi, tài xế xe trên kể lại: “Lúc 22 giờ ngày 19-4, tôi đang đậu xe đón khách tại giao lộ An Điềm - Tản Đà thuộc địa bàn P10Q5 thì thấy bốn thanh niên lững thững đi bộ từ đường An Điềm sang Tản Đà kêu tôi chở đến quán karaoke My My. Trước khi rời xe, họ dặn tôi khoảng một giờ sau tới rước đi Đức Hòa đón bạn gái. Tôi nhận lời nhưng không dám quay lại vì bọn họ có vẻ cô hồn, trong đó có tên đang phê thuốc”.

Anh Thông nhiệt tình cung cấp đặc điểm nhân dạng các đối tượng rồi cùng Đội phó Hồ Sĩ Thả xuống địa bàn dựng lại từng bước đi của bốn gã thanh niên. Hai mũi trinh sát được thành lập có nhiệm vụ rà soát các đối tượng hình sự cư ngụ tại quận 5 cùng số thực khách trong các quán nhậu, cà phê trên đường An Điềm vào tối 19-4... Kiên trì lần hồi, các trinh sát vui mừng khôn xiết khi phát hiện bốn thanh niên khả nghi có mặt và ra đi từ quán cà phê 88 An Điềm. Toàn bộ lực lượng truy xét được điều về đây, nhanh chóng làm bật ra cánh cửa vụ án. Trong số bốn đối tượng có hai tên là người thành phố, hai gã kia quê Long An. Chúng gồm các tên: Tuấn, Bảo, Bá Em, Sơn.

NỘP MẠNG

Nhân viên quán cà phê 88 An Điềm cho biết, tối 19-4 bốn thanh niên đến quán rất sớm, kêu bia uống lai rai từ 18 giờ đến khoảng 22 giờ thì rút, có hai đứa thay quần áo mới trước khi rời quán. Về hai đối tượng người thành phố, trinh sát nhanh chóng làm rõ lai lịch là Lâm Trường Sơn (SN 1975, ngụ P6Q11) và Phạm Hoàng Tuấn (SN 1979, ngụ P11Q5). Các chiến sĩ công an khẩn trương tìm về nơi cư ngụ của hai tên để xác minh. Việc sử dụng thời gian của các đối tượng được điều tra viên tỉ mỉ dựng lại. Thấy lực lượng CSHS “hỏi thăm” một cách khác thường đến con trai mình, bà Nguyễn Thị Bạch T. giật mình, gạn hỏi mới hay cậu quý tử đã gây ra chuyện động trời. Không đồng tình và che giấu cho cái ác, bà đã quyết định đúng đắn. 18 giờ ngày 26-4, bà T. dắt con trai Lâm Trường Sơn và Bảo (tức Nguyễn Minh Tú, SN 1979, ngụ xã Khánh Hậu, thị xã Tân An, Long An, bạn Sơn) đến Công an P6Q11 đầu thú.



Phạm Hoàng Tuấn ghi lời khai

Tại cơ quan điều tra, Sơn - Tú khai qua đọc báo biết đang bị truy lùng quyết liệt, khi thấy công an tìm đến quán cà phê 88 An Điềm và về tận địa phương điều tra thì vô cùng hoảng sợ nên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Sơn - Tú thừa nhận toàn bộ hành vi giết chết anh Tất Minh Cường và cho biết họ tên đầy đủ của hai đồng bọn là Phạm Hoàng Tuấn và Kiều Anh Tùng (tự Bá Em, SN 1981, ngụ xã Phước Vân, Cần Đước, Long An, là bạn Tú), nhưng không biết hai đứa hiện đang ở đâu. Sau khi ra tay sát hại anh Cường, chúng lột chiếc đồng hồ Seiko trên tay nạn nhân, lục bóp lấy được 250 ngàn đồng rồi Tú lái xe chở cả bọn về Bến Cát, Bình Dương, vào nhà người thân của Tuấn thay đồ.

Lúc mới lên xe, phát hiện dưới nệm ghế có 500 ngàn đồng, Tú lấy luôn giao hết cho Tuấn. 3 giờ sáng, chúng lái xe đi ăn khuya, sau đó theo Quốc lộ 13 về Thủ Đức vứt xe. Trước khi chia tay, Tuấn phát cho mỗi tên 50.000 đồng. Sáng 20-4, Sơn đem chiếc đồng hồ chiếm đoạt được ra đường Lê Đại Hành bán lấy 120.000 đồng, giấy tờ tùy thân của nạn nhân gã mang đốt hết.

Ngay trong đêm, các mũi trinh sát bủa đi vây bắt hai tên Tùng - Tuấn. Phạm Hoàng Tuấn không có mặt tại nơi tá túc; riêng Tùng khi trinh sát đến nhà, người thân cho hay y đã gói ghém quần áo bỏ đi từ hôm trước... Trưa 28-4, không còn chỗ nào để ẩn nấp, Tùng mò đến nhà Sơn để nghe ngóng tình hình. Biết đồng bọn đã ra đầu thú, Tùng định tìm cách bôn tẩu nhưng được mẹ Sơn khuyên nhủ, dẫn ra trình diện. Sáng hôm sau, lực lượng trinh sát thu hồi tang vật là chiếc đồng hồ của nạn nhân và hai bộ quần áo cũ bọn cướp gửi trong quán cà phê.

Như vậy chỉ sau một tuần, Phòng CSHS đã làm rõ nguyên nhân cái chết bí ẩn của người tài xế taxi, giải tỏa được những thắc mắc trong dư luận. Ba trong bốn kẻ thủ ác đã phải xuất đầu lộ diện, riêng bóng dáng tên sát nhân Phạm Hoàng Tuấn vẫn bặt vô âm tín. Tại cơ quan điều tra, cả ba tên Sơn - Tùng - Tú đã khai nhận hành vi giết anh Cường để cướp tài sản nhưng vẫn tỏ ra lì lợm, cố tình đổ hết lỗi cho kẻ cầm đầu chưa bị bắt là Tuấn.

TRUY LÙNG KẺ TRỐN CHẠY

Sáng 5-5, Phòng CSHS nhận được điện báo từ Đội truy nã của CA tỉnh Cà Mau cho biết Phạm Hoàng Tuấn xuất hiện tại địa phương. Lệnh bắt khẩn cấp Tuấn lập tức được fax đi. Đại úy Lâm Văn Lợi - Đội trưởng Đội truy nã - trực tiếp chỉ huy một mũi trinh sát đến phường 4, TP. Cà Mau tìm đến nhà anh Đinh Ngọc H., được anh cho biết Tuấn ở đây một đêm vào cuối tháng 4 rồi bắt xe về nhà anh họ là Đặng Công M. ở Nông trường quốc doanh U Minh. Gấp rút đến nơi này, vợ anh M. cho biết Tuấn ở một ngày rồi xin tiền ra đi, hiện không rõ đang ở chốn nào... Xác định khả năng gã còn quay lại, đại úy Lợi bố trí trinh sát phong tỏa tại đây và chốt chặt ven bờ biển đề phòng hắn bỏ trốn sang Campuchia.

Về phía gia đình, biết con trai đang bị công an tầm nã gắt gao, cha mẹ Tuấn hết sức đau đớn. Được động viên, phân tích về tội lỗi mà Tuấn đã gây ra và hậu quả khôn lường nếu cố tình bỏ trốn, cha mẹ Tuấn hứa sẽ đi tìm, nhanh chóng đưa con ra trình diện. 19 giờ ngày 9-5, ông bà đến trụ sở Đội trọng án thông báo nơi con trai đang ẩn náu rồi lặn lội đi Cà Mau đón con.

Sáng 21-5, Tuấn được cha mẹ dẫn đến CAQ5 đầu thú, khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt thảng thốt chứng tỏ suốt thời gian lẩn trốn đã phải sống trong sự căng thẳng, dằn vặt. Tuấn khai từ khi cùng đồng bọn gây ra cái chết cho anh Tất Minh Cường, đêm nào y cũng gặp ác mộng, sợ bị bắt lên phải chui nhủi, lang thang vạ vật trong các công viên, nơi xó chợ đầu đường. Sau khi đọc Báo CATP viết về vụ án, Tuấn càng hoảng sợ, tìm cách bôn tẩu về Cà Mau. Cho đến ngày biết đồng bọn đã sa lưới, báo đăng thông tin truy nã có hình mình, Tuấn mò về nhà người thân ở xã Bình Định, Cà Mau ẩn nấp. Phát hiện đứa cháu gây ra tội ác tày trời, người cô liền điện thoại cho cha mẹ Tuấn...

Được các chiến sĩ công an động viên, Tuấn dần ổn định tâm lý, cho biết tinh thần giờ đã thoải mái, cảm giác tội lỗi đã vơi đi phần nào và khẳng định kẻ chủ mưu gây ra tội ác chính là gã bạn Lâm Trường Sơn.

TÁI HIỆN TỘI ÁC

Lâm Trường Sơn và Phạm Hoàng Tuấn là bạn lối xóm từ hồi hai gia đình cùng ở đường Đặng Thái Thân, P11Q5. Sau thời gian dài xa nhau, Sơn gặp lại Tuấn tại quán cà phê 88 An Điềm, Sơn khoe đang hành nghề buôn bán xe, kiếm được rất nhiều tiền, rồi rủ Tuấn đi bụi. Nhà chỉ có hai chị em, Tuấn được cha mẹ cưng chiều, sớm ăn chơi, đua đòi, bỏ học dính vào yêu đương, vừa thất tình nên nhanh chóng bị Sơn lôi kéo vào con đường sa ngã. Tuấn lấy trộm của cha mẹ 2.500.000 đồng đến ở cùng Sơn tại nhà trọ ở Bình Chánh. Do làm nghề buôn bán xe nên có lần Sơn bán cho Kiều Anh Tùng một chiếc xe máy, từ đó đôi bên quen biết, kết thân. Trung tuần tháng 4-1999, Tùng rủ bạn làm cùng tại cơ sở bao bì ở huyện Bến Lức (Long An) là Nguyễn Minh Tú bỏ việc lên TPHCM tìm gặp Sơn.

Hàng ngày cả nhóm chơi bời nhậu nhẹt và tìm cách kiếm tiền bất chính. Sáng 19-4, biết Tú đang học lái xe hơi, cả bọn bàn bạc âm mưu cướp tài sản của tài xế taxi. Do thông thạo địa hình nên Sơn vạch kế hoạch, chọn địa điểm gây án và phân công rõ vai trò nhiệm vụ của từng tên. Theo đó, y ngồi ghế trước để chỉ huy và dẫn đường, ba tên còn lại ngồi băng ghế sau, riêng Tú to khỏe nhất bọn được sắp xếp ngồi ngay sau lưng tài xế để tiện việc hãm hại nạn nhân. Sau khi đã thống nhất phương án hành động, Tuấn mượn xe máy của một người bạn đem đi cầm lấy 2.000.000 đồng, trích ra 500 ngàn đồng để Sơn đi mua dây dù và hai bộ quần áo mới cho Tú - Tùng.

Tối 19-4-1999, Sơn - Tùng - Tú - Tuấn tụ tập tại quán cà phê 88 An Điềm, uống bia với mực và tôm khô, sau đó Tú - Tùng thay quần áo mới, gửi lại quần áo cũ nơi đây. Đến 22 giờ, cả bọn gọi taxi đi hát karaoke chờ thời cơ. Tại quán My My, Tuấn - Tú cụng ly làm bể mất hai chiếc khiến Tú bị đứt tay, máu vương ra bàn. Một giờ sau không thấy chiếc taxi cũ quay lại như lời hẹn, Sơn nhờ chủ quán gọi xe khác và anh Tất Minh Cương trở thành con mồi. Khi xe chạy đến địa phận xã Đức Hòa Đông, thấy xung quanh vắng vẻ, Sơn kêu tài xế dừng xe, Tú bất ngờ choàng dây dù siết cổ giật về phía sau để cả bọn xông vào đánh anh Cường. Bằng bản năng sinh tồn, anh Cường cố sức giật được sợi dây dù, đạp tên Sơn bay qua cánh cửa bên phải rồi nhào ra ngoài bỏ chạy. Bốn tên cướp hung hãn đuổi theo quật ngã anh Cường xuống đường rồi kéo đến vũng nước dìm đầu anh xuống.

Vụ án xảy ra tại huyện Đức Hòa nên Công an tỉnh Long An đảm nhận việc thụ lý. Ngày 7-1-2000, TAND tỉnh Long An đưa vụ án ra xét xử. HĐXX nhận định vụ giết người, cướp tài sản có tổ chức, dự mưu từ trước, ý chí quyết tâm phạm tội đến cùng, sau khi gây án đã cố tình bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, xét các bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, sớm ra trình diện nên HĐXX tuyên phạt Lâm Trường Sơn mức án chung thân về tội giết người, 15 năm tù tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân; Nguyễn Minh Tú 20 năm tù tội giết người, 12 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 20 năm; Kiều Anh Tùng 12 năm tù tội giết người, 6 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 18 năm tù; Phạm Hoàng Tuấn 18 năm tù tội giết người, 12 năm tù tội cướp tài sản, hình phạt chung là 20 năm tù.



Theo THANH HUYỀN (CATP)