Cán bộ, công chức cũng lên đường nhập ngũ

Thanh niên Đồng Nai muốn ra Trường Sa, DK1 Với chủ đề “Tuổi trẻ Biên Hòa vì biên cương Tổ quốc”, sáng nay (10-9), tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), 1.450 thanh niên trúng nghĩa vụ quân sự đã lên đường tòng quân nhập ngũ. Tất cả đều phấn khởi và mong được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, nhiều thanh niên muốn ra Trường Sa, nhà giàn DK1 làm nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết so với đợt 2 năm 2013 thì giao quân lần này chất lượng nâng cao về mọi mặt. Trong đó có 267 người có trình độ từ trung cấp đến đại học (16,71%), tăng 1,4% so với đợt 2 năm 2013; 97 người là đảng viên (tỉ lệ 6,69%), tăng 1,92% so với đợt 2 năm 2013; 100% thanh niên nhập ngũ là đoàn viên và có đơn tình nguyện. Nhiều thanh niên xung phong đi Trường Sa, nhà giàn DK1 làm nhiệm vụ. Để kịp thời động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, các địa phương đã gửi tặng mỗi thanh niên từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. TUẤN CƯỜNG Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, trong số hơn 2.000 thanh niên TP nhập ngũ lần này có 126 đảng viên và 714 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 34,83% trong số các tân binh).