Cảnh sát kể chuyện mai phục thực phẩm bẩn

Theo chân người bỏ mối thịt nhím giả “Khoảng tháng 3-2016, PC49 phát hiện một số điểm bán thịt nhím, nai, đà điểu với giá quá rẻ, mỗi ký chỉ từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng. Nhận định thịt nai, nhím nói trên là giả, Ban Chỉ huy PC49 giao Đội 3 phá án” - Đại úy Nguyễn Ngọc Thái Hòa, Đội phó Đội 3 thuộc PC49, nhớ lại. Sau vài tuần theo dõi, PC49 phát hiện cơ sở sản xuất thịt nai, đà điểu, nhím giả đặt tại căn nhà trên đường số 3, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (TP.HCM) do bà Th. làm chủ. PC49 tìm cách có được những mẫu thịt giả nói trên rồi mang kiểm định, kết quả là tất cả đều làm từ thịt… heo.

Thịt nhím giả được ra lò từ “nhà máy” của bà Th. Ảnh: THÁI HÒA Cơ sở chế biến nai, đà điểu, nhím giả luôn kín cổng cao tường, rất khó tiếp cận. Sau thời gian theo dõi, PC49 phát hiện ông C. thường xuyên nhận hàng từ cơ sở rồi giao cho các quán nhậu trên địa bàn TP.HCM bằng xe máy. “Đúng 8 giờ 30 ngày 2-6, ông C. đang giao hàng cho một quán nhậu trên địa bàn quận 6 thì PC49 và cơ quan chức năng đề nghị kiểm tra. Do 80 kg đà điểu không nguồn gốc, không giấy tờ nên đoàn kiểm tra buộc ông C. quay về địa điểm nhận hàng. Nghe tiếng gọi của ông C., người trong cơ sở mở cửa. PC49 và cơ quan chức năng ập vào và phát hiện hơn một tấn thịt nai, nhím, đà điểu giả chuẩn bị xuất xưởng. Không thể chối cãi, bà Th. ký biên bản thừa nhận hành vi sai phạm” - Đại úy Hòa nói. ___________________________________ Trong các sai phạm liên quan đến môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm hằng năm do PC49 phát hiện có đến 50% vụ việc liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Do liên tục phát hiện các hành vi sai phạm trong sản xuất, kinh doanh, vận chuyển nên PC49 đã góp phần hạn chế thực phẩm bẩn lưu thông ngoài thị trường. Ông VÕ VĂN HỮU, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an TP.HCM Thời gian qua, nhờ nghiệp vụ chuyên môn giỏi nên PC49, Công an TP.HCM phát hiện được nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh và vận chuyển thực phẩm bẩn. Chi cục Thú y TP.HCM và PC49 cũng đã ký kết quy chế phối hợp phát hiện, kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không an toàn. Thực tế cho thấy sự phối hợp của chi cục và PC49 rất hiệu quả. Ông PHAN XUÂN THẢO,

Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM